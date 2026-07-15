Bu kadarına da pes doğrusu: Beşiktaş'ın umutları yıkıldı: Pereira hayal olarak kaldı
Sol ayaklı stoper konusunu çözmek isteyen Beşiktaş gündemine Flamengo forması giyen Leo Pereira'yı almıştı. Ancak bu transferde mutlu son yok gibi duruyor.
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Sol ayaklı stoper konusunu çözmek isteyen Beşiktaş gündemine Flamengo forması giyen Leo Pereira'yı almıştı. Ancak bu transferde mutlu son yok gibi duruyor.
Transfer döneminin flaş takımlarından olan Beşiktaş, sol ayaklı stoper konusunu çözmek istiyor. Siyah-beyazlıların bu transfer için gündemine Flamengo forması giyen Leo Pereira gelmişti. Oyuncu cephesiyle el sıkışıldığı ve Brezilya ekibiyle de pazarlıklarda son sürece girildiği iddia edilmişti.
Jornal do Fla'nın haberine göre ise durum tersine döndü. Haberde, Leo Pereira'nın Beşiktaş'a transfer olma ihtimali çok düşük olarak gösterildi.
Bu transferi özellikle Futbol Direktörü Önder Özen'in çok istediği öğrenildi. Önder Özen, 2026'nın Ocak ayında sambacıyla igili, "Leo Pereira lider bir oyuncu. Yüksek topları iyi... Her sene birkaç gol atar. Oyunu geriden çok iyi kurar ancak çabuk bir futbolcu değildir. Partnerinin çabuk bir profil olması gerekir" ifadelerini kullanmıştı.
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