Bu kadarına da pes doğrusu: Beşiktaş'ın umutları yıkıldı: Pereira hayal olarak kaldı

Bu transferi özellikle Futbol Direktörü Önder Özen'in çok istediği öğrenildi. Önder Özen, 2026'nın Ocak ayında sambacıyla igili, "Leo Pereira lider bir oyuncu. Yüksek topları iyi... Her sene birkaç gol atar. Oyunu geriden çok iyi kurar ancak çabuk bir futbolcu değildir. Partnerinin çabuk bir profil olması gerekir" ifadelerini kullanmıştı.