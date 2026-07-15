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Aktüel
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Yeniakit Publisher
1305 karatlık 10. Elmas En büyük ve en kalitelileri o ülkede çıkıyor

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AA Giriş Tarihi:

1305 karatlık 10. Elmas En büyük ve en kalitelileri o ülkede çıkıyor

Afrika ülkesi Botsvana’daki Karowe Madeni’nde 1305 karatlık elmas çıkarıldı.

#1
Foto - 1305 karatlık 10. Elmas En büyük ve en kalitelileri o ülkede çıkıyor

Madeni işleten firmadan yapılan açıklamada, çıkarılan 1305 karatlık elmasın "Karowe’den şimdiye kadar çıkarılan 1000 karatın üzerindeki 10. elmas" olduğu belirtildi.

#2
Foto - 1305 karatlık 10. Elmas En büyük ve en kalitelileri o ülkede çıkıyor

Açıklamada, keşfin Karowe’nin büyük ve yüksek kaliteli elmaslar bakımından sahip olduğu olağanüstü potansiyeli bir kez daha ortaya koyduğu ifade edildi.

#3
Foto - 1305 karatlık 10. Elmas En büyük ve en kalitelileri o ülkede çıkıyor

Elmasın, açık ocaktan çıkarılan malzeme ile daha önce çıkarılarak stoklanan cevherin işlenmesi sırasında bulunduğu, bu nedenle kaynağının kesin olarak belirlenemediği bildirildi.

#4
Foto - 1305 karatlık 10. Elmas En büyük ve en kalitelileri o ülkede çıkıyor

Karowe’de daha önce 1109 karatlık Lesedi La Rona ile son yüz yılı aşkın sürede keşfedilen en büyük elmas olan 2488 karatlık Motswedi çıkarılmıştı.

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