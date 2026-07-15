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Şehitler denizde de anıldı Boğazda 253 gemilik 15 Temmuz korteji

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AA Giriş Tarihi:

Şehitler denizde de anıldı Boğazda 253 gemilik 15 Temmuz korteji

İstanbul Boğazı'nda, şehitlerin anısına 253 geminin katıldığı "15 Temmuz Deniz Korteji" düzenlendi.

#1
Foto - Şehitler denizde de anıldı Boğazda 253 gemilik 15 Temmuz korteji

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 10. yılı dolayısıyla İstanbul Valiliği ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı koordinasyonunda gemilerle İstanbul Boğazı'nda kortej yapıldı.

#2
Foto - Şehitler denizde de anıldı Boğazda 253 gemilik 15 Temmuz korteji

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında gerçekleşen programa İstanbul İl Emniyet Deniz Liman Şube Müdürlüğü, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İstanbul Bölge Liman Başkanlığı, İstanbul Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ile Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü destek verdi.

#3
Foto - Şehitler denizde de anıldı Boğazda 253 gemilik 15 Temmuz korteji

Balıkçı tekneleri, toplu taşıma tekneleri, sivil toplum kuruluşlarına ait tekneler ve özel teknelerin de yer aldığı kortej, 15 Temmuz gecesi şehit olan 253 kişinin anısına 253 gemiyle gerçekleştirildi.

#4
Foto - Şehitler denizde de anıldı Boğazda 253 gemilik 15 Temmuz korteji

Kortejin en önünde Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığına bağlı "TCSG Güven" gemisi yer aldı.

#5
Foto - Şehitler denizde de anıldı Boğazda 253 gemilik 15 Temmuz korteji

Gemiyi, su gösterisi yapan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün "Nene Hatun Acil Müdahale Gemisi" takip etti.

#6
Foto - Şehitler denizde de anıldı Boğazda 253 gemilik 15 Temmuz korteji

TCSG GÜVEN gemisi ile botlar, Ortaköy İskelesi'nde bulunan vatandaşları denizcilik geleneğinde kullanılan "çimariva selamı"yla karşıladı. Kıyıdaki vatandaşlar ise ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak kortejin geçişi izledi.

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