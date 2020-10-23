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Ekonomi Türkiye'de veteriner hekimliği öğreniminin 178'inci yılı Kovid-19 gölgesinde kutlanıyor
Ekonomi

Türkiye'de veteriner hekimliği öğreniminin 178'inci yılı Kovid-19 gölgesinde kutlanıyor

TVHB Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu: - "Bütün dünyayı kuşatan Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında tüm veteriner hekimler görev başında" - "Bir taraftan laboratuvarlarda aşı, serum ve ilaç üretmek için olağanüstü gayret gösterilip, Kovid-19 aşısının insanlarda deneme aşaması olan Faz-1'e gelinirken, diğer taraftan sahada da hizmetler onlarca riske rağmen gece gündüz demeden devam ettirilmektedir"

Yeniakit Publisher
2020-10-23 12:26:03 -
Türkiye'de veteriner hekimliği öğreniminin 178'inci yılı Kovid-19 gölgesinde kutlanıyor

ANKARA (AA) - Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, dünyayı etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında tüm veteriner hekimlerin görev başında olduğunu belirterek "Bir taraftan laboratuvarlarda aşı, serum ve ilaç üretmek için olağanüstü gayret gösterilip, Kovid-19 aşısının insanlarda deneme aşaması olan Faz-1'e gelinirken, diğer taraftan sahada da hizmetler onlarca riske rağmen gece gündüz demeden devam ettirilmektedir." ifadelerini kullandı.

Eroğlu, Türkiye'de veteriner hekimliği öğreniminin 178'inci yıl dönümü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, bu süreçte ülkede dünya çapında birçok veteriner hekim bilim insanının yetiştiğini ve önemli buluşlara imza attığını bildirdi.

Veteriner hekimlerin salgın hastalıklarla mücadele çalışmalarını yürüterek ülke hayvancılığına ve insan sağlığına sundukları katkılara dikkati çeken Eroğlu, şunları kaydetti:

"Bugün, dünyayı kuşatan Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında tüm veteriner hekimler görev başında olup, ülkemizin en büyük ilinden ülkenin en ücra köşesindeki köy ve mezrasına kadar ayaktadır. Bir taraftan laboratuvarlara kapanarak hayatları kurtaracak aşı, serum ve ilaç üretmek için olağanüstü gayret gösterilip, Kovid-19 aşısının insanlarda deneme aşaması olan Faz-1'e gelinirken, diğer taraftan sahada, salgın ve zoonotik hastalıklara karşı koruyucu aşılamalar, hastalık mihraklarına müdahale, tedavi hizmetlerinin kesintisiz olarak sürdürülmesi, insanımızın gıda güvenliğinin sağlanması gibi hizmetler onlarca riske rağmen gece gündüz demeden devam ettirilmektedir."

Eroğlu, veteriner hekimliğin hayvanların ve insanların sağlığı, refahı ve çevrenin korunması amacıyla faaliyet gösteren istisnai bir meslek olduğuna işaret ederek veteriner hekimlerin gıda güvenliği, biyogüvenlik, biyolojik çeşitlilik, antimikrobiyal dirençlilik ve iklim değişikliği gibi dünyanın en acil sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak için çalıştığını vurguladı.

- "Yeni fakülte açmak yerine mevcut olanların denkliği sağlanmalı"

Türkiye'de 33 veteriner fakültesi bulunduğu bilgisini veren Eroğlu, bu alanda yeni fakülteler açılmasıyla hayvan, insan ve çevre sağlığıyla hayvancılığın zarar göreceğini, yeni fakülteler açmak yerine, mevcutların uluslararası denkliğinin onaylanması için çaba gösterilmesi gerektiğini savundu

Eroğlu, yeni fakülte açılışları için asgari standartlarla açılış kriterlerinin uyulmasının önem taşıdığına dikkati çekerek "Veteriner fakültelerine girişte taban puan veya yüzdelik başarı sınırı kriterleri getirilmeli, veteriner hekimlik eğitim ve öğretiminin araştırma ve uygulama ağırlıklı olması zorunluluğundan dolayı, veteriner fakültesi kontenjanları ülkemizde ihtiyaç duyulan veteriner hekim sayısı, fakültelerin fiziki yapısı, hayvan hastanesi, uygulama çiftliği, laboratuvar ve akademik altyapıları da dikkate alınarak yeniden gözden geçirilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Kovid-19 salgını nedeniyle uzmanlığın öneminin daha iyi anlaşıldığını belirten Eroğlu, veteriner hekimlikte uzmanlık eğitimi başlatılması gerektiğini kaydetti.

Eroğlu, veteriner hekimlerin biyolojik savaşla mücadele konusunda da eğitim almalarının sağlanması gerektiğini vurgulayarak "Mesleğimizin yüksek standardını ve sürdürülebilirliğini devam ettirmek ve mümkün olan en iyi hizmeti sunmak için yüksek kaliteli bir veteriner hekimlik eğitim ve öğretiminin ülkemize kazandırılmasının yanı sıra sürekli eğitimler, iyi donanımlarla çağdaş veteriner hekimlik uygulamaları gerçekleştirilmelidir." ifadelerini kullandı.

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