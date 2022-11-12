Türkiye'de üretiliyor, 50 ülkeye satıldı! 4 tondan sadece 1 kilo üretiliyor! ABD, Kanada ve Japonya gibi ülkeler...

Müftüzade Gülcü İsmail Efendi'nin 1888 yılında Bulgaristan'ın Kızanlık kentinden bastonunun içinde getirdiği ve Isparta topraklarıyla buluşturduğu gül fidanı, bugün kent için önemli bir ticaret ürünü olarak kullanılıyor.

Mayıs ve haziranda pembeye bürünen bahçelerden toplanan güller, sabahın erken saatlerinde toplanarak, işlenmek üzere fabrikalara taşınıyor. Yaklaşık 4 ton gül çiçeğinden 1 kilo gül yağı elde ediliyor. Bu yıl yaklaşık 2 bin 500 kilogram gül yağı üretiminin yapıldığı Isparta'da, Avrupa ülkeleri, ABD, Kanada ve Japonya gibi ülkelere gül yağı ihraç ediliyor.

Dünyada gül çiçeği üretiminin yüzde 65'inin karşılandığı Isparta'da, kozmetikte ham madde olarak kullanılan gül yağının Güney Kore başta olmak üzere Uzak Doğu ve Asya ülkelerine ihracatı için üreticiler alternatif pazar arıyor.

- YILDA 50 ÜLKEYE 35 MİLYON DOLARLIK KOZMETİK ÜRÜNÜ İHRAÇ EDİLDİ

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, AA muhabirine, kozmetik alanında özellikle Isparta'nın gül ve lavanta üretimiyle güçlü bir il olduğunu söyledi.

Kozmetik alanında bölgeden 50 ülkeye yıllık 35 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini belirten Çavuşoğlu, bu miktarın zengin potansiyele sahip bölge açısından düşük bir rakam olduğunu ifade etti.

Çavuşoğlu, bölgeye döviz girdisinin daha da artırılabileceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Gül üretiminde dünyada lider durumdayız fakat gül yağının beklediğimiz fiyatta olmadığını görüyoruz. Şu anda gül yağının kilogramı 3 bin ile 5 bin dolar civarında seyrediyor, 4-5 yıl önce bu miktar 12-13 bin dolar seviyesindeydi, hedefimiz fiyatı önce bu seviyelere ardından 15 bin doların üzerine çıkarmak. Dünyada çok fazla rakibimiz olmamasına rağmen ihracatçı firmalarımızın kendi iç çekişmeleri nedeniyle fiyatların düştüğünü görüyoruz. Fiyat düşürmek çok kolay ama yükseltmek çok zor."

Çavuşoğlu, hem ihracat miktarı hem de fiyatı artırmak noktasında birlik olarak önemli çalışmalar yaptıklarına işaret ederek, kozmetik alanında en fazla ithalatı yapan ülkeleri irdelediklerini dile getirdi.

- "FARKLI ÜLKELERLE İHRACAT POTANSİYELİNİ ARTIRMAK İSTİYORUZ"

Kozmetikte ithalat yapan ülkelerin başında Güney Kore'nin geldiğini aktaran Çavuşoğlu, bu ülkeye gerçekleştirdikleri ziyaretin verimli geçtiğini, ihracata yönelik bağlantılar için önemli adımlar atıldığını anlattı.

Çavuşoğlu, ileriki günlerde farklı Uzak Doğu ülkelerine ticari ziyaret yapacaklarına değinerek, "Farklı ülkelerle ihracat potansiyelini artırmak istiyoruz. Ziyaretler bitkisel yağlar ve kozmetik anlamında önemli bir adım." diye konuştu.