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Otomotiv Türkiye’de üretilen ilk Honda motosikleti PCX125 bayilerde!
Otomotiv

Türkiye’de üretilen ilk Honda motosikleti PCX125 bayilerde!

Yeniakit Publisher
Onur Yılmaz Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Türkiye’de üretilen ilk Honda motosikleti PCX125 bayilerde!

Honda Türkiye Motosiklet ’in İzmir Aliağa’da ürettiği ilk model olarak öne çıkan PCX125, Türkiye yollarına çıkıyor. Honda’nın global üretim standartlarıyla Türkiye’de üretilen ve ön siparişleri mayıs ayında alınmaya başlanan PCX125 modeli, 189 bin TL fiyatıyla bugünden itibaren Honda Motosiklet bayilerinde resmi olarak satışa sunuldu.

Honda Türkiye Motosiklet’in İzmir Aliağa’daki fabrikasında üretilen ilk model olan PCX125, satışa sunuldu. Şehir içi kullanım kolaylığı ve geniş saklama alanı gibi özellikleriyle scooter segmentinin en çok tercih edilen modelleri arasında yer alan PCX125, yollara çıkıyor. Honda mühendisliği ve global üretim standartları kapsamında Türkiye’de üretilen PCX125’in 9 Mayıs 2026 Cumartesi günü başlayan ön sipariş süreci tamamlandı. Honda PCX125 modeli, farklı renk seçenekleriyle 189 bin TL satış fiyatıyla bugünden itibaren Honda Motosiklet bayilerinde satışa sunuldu.

 

Konforlu ve ekonomik scooter tercihi: Honda PCX125,

Şehir içi ulaşım ihtiyaçlarına modern bir çözüm sunan PCX125, yenilenen tasarımı, gelişmiş teknolojileri ve kullanıcı dostu özellikleriyle scooter segmentindeki güçlü konumunu sürdürüyor. Geniş sele altı bagaj hacmi, Honda RoadSync ve Honda'nın güvenilir eSP+ motor teknolojisiyle donatılan model, hem bireysel kullanıcıların hem de ticari kullanıcıların beklentilerine yanıt veriyor. Yaklaşık 2,1 litre /100 km (WMTC modu) yakıt tüketimi ve 8,1 litrelik depo kapasitesi sayesinde model, tek depo ile yaklaşık 385 km menzil sunarak tasarruflu bir sürüş sunuyor. Şık tasarımı, verimli motor yapısı, Honda Seçilebilir Tork Kontrolü (HSTC) sistemi, tek kanallı ABS destekli ön ve arka disk fren gibi özellikleriyle kullanıcılarına hem konforlu hem de ekonomik bir yolculuk vaat ediyor.

 

 

Honda üretim standartlarıyla Türkiye’de üretilen PCX125 artık yollarda

Nisan ayında Honda Türkiye Motosiklet’in İzmir Aliağa’daki fabrikasında üretilmeye başlayan scooter modeli PCX125, Türkiye’de kullanıcıları ile buluşuyor. Honda’nın global üretim standartlarıyla üretilen model, scooter segmentinde farkını ortaya koyarken; hem bireysel hem ticari kullanıcılar için mobilite çözümü sunuyor. Honda’nın Türkiye’de hayata geçirdiği yatırımın ilk modeli olarak dikkat çeken PCX125, Honda’nın ülke genelinde genişleyen bayi ağı ile Honda Motosiklet bayilerinde satışa sunuldu.

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