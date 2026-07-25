Kırıp döküp yağmalayıp gittiler

CHP’de “mutlak butlan” kararıyla başlayan sürecin ardından 'Yeni Parti' kuruldu. Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP’den istifa eden 90 milletvekiliyle birlikte Yeni Parti’yi kurarken, geride çok sayıda teşkilat binasında tahribat kaldı. Son bir haftada Denizli, Niğde, Konya, Batman, Kayseri ve Osmaniye il başkanlıkları ile Gaziantep Şahinbey ve İzmir Güzelbahçe ilçe binalarında masa, sandalye, koltuk ve demirbaşların götürüldüğü, duvarlara hakaret içerikli yazılar yazıldığı, camların kırıldığı ve bazı bölümlerin kullanılamaz hale getirildiği ortaya çıktı.

İlçe binaları talan edildi

Yeni Şafak’ta yer alan haberde olayın detayları aktarıldı. Görevden alınan Özelci 55 il başkanı ile ilçe başkanları adeta teşkilat binalarını yağmaladı. Teşkilat binalarındaki masa, sandalye, koltuk gibi ofis malzemelerini beraberinde götüren Özelciler, duvarlara ağır hakaretler içeren sloganlar yazdı, camları kırdı, tuvalet ve mutfakları kullanılamaz hâle getirdi. Sadece son 1 haftada Denizli, Niğde, Konya, Batman, Kayseri, Osmaniye il başkanlığı binaları ile Şahinbey (Gaziantep), Güzelbahçe (İzmir) ilçe binaları talanın hedefi oldu.

Demirbaşları da yanlarında götürdüler

Ağır tahribat yaşanan yerlerden birisi Konya oldu. Görevden alınan İl Başkanı Nejat Türktaş’ın kararı tanımamasının ardından il binasının duvarları, masaları, dolapları ve pencere çevreleri sprey boyalarla karalandı. Duvarlara "satılmış", "hain" ve "istifa" ifadeleri yazıldı. Hakaretlerin yanı sıra, "Pavyoncu", "Bar" ve "Tifli Refik" yazıları ile dansöz resimleri çizildi. Toplantı salonundaki mobilyalar da boyandı. Kayseri’de ise merdiven boşlukları ve duvarlara "Piro değil Piyon" ve "Laptop sever Hamdi" gibi hakaretler yazıldı. Merkezde kullanılan koltuk ve masa gibi demirbaşlar Özel ekibi tarafından götürüldü.

Masalar, sandalyeler…

Niğde İl Başkanlığı binasının duvarlarına "Hain Kemal", "Özgür Başkan, Özgür Gelecek" ve "Bunak" ifadeleri yazıldı. Osmaniye’de CHP logosunun hemen yanındaki duvara siyah boyayla "Hain Kemal" yazısı bırakıldı. Gaziantep Şahinbey İlçe Başkanlığı’nda duvarlar sloganlarla dolduruldu, tabelalar söküldü ve koltuklar parçalandı. Denizli’de ise tablo daha da vahim oldu. Bina kullanılamaz hâlde olduğu için yeni yönetim adres değiştirmek zorunda kaldı. Ancak burada da Özelci belediye, yeni binanın su aboneliği işlemlerinde zorluk çıkardı. Batman’da da masa, koltuk ve bazı demirbaşlar kayıplara karıştı.

Kasayı boşalttılar

Büyük yağma dün de devam etti. Özel ekibi, istifadan saatler önce CHP Meclis Grubu’nun kasasını da boşalttı. CHP milletvekillerinin maaşlarından grup faaliyetlerinde kullanılmak üzere kesilen aidatlarla oluşturulan bütçe, Özel’e yakın grup yönetimi tarafından vekiller arasında paylaştırıldı. CHP’den ayrılacak vekiller tek tek aranarak IBAN istendi ve paralar hesaplarına atıldı. Söz konusu paranın yeni kurulacak parti bütçesinde kullanılacağı iddia ediliyor. CHP TBMM Grubu’nun resmî Twitter hesabı da Yeni Parti hesabına dönüştürüldü. Ayrıca Özel ve ekibi, CHP’ye ait araçlar, bilgisayarlar ve telefonları da Genel Merkez’e teslim etmedi.