Yeni Parti takıyyeyle tekmeyle kuruldu! Parti yeni pislikler aynı

CHP’de bulunduğu dönemde İslama’a Ortaçağ karanlığı diyen, şehit cenazesinde kahkaha atan, mezar başında kadeh kaldıran ve rakıyı ucuzlatma sözü veren Özgür Özel, Yeni Parti dedikleri uyduruk partinin temelini de taklit ve takiyye ile attı. Yeni Parti’nin kuruluşunu, Atatürk’ün 1926 yılında kanunla kurduğu ve ilk başkanlığını İsmet İnönü’nün üstlendiği Anadolu Kulübü’nde yapan Özel, parti kuruluş dilekçesini imzalayıp Murat Emir aracılığıyla İçişleri Bakanlığı’na teslim ettikten sonra yanına aldığı şaibeli isimlerle Hacı Bayram Veli Camii’nde Cuma namazı kılarak, 1. Meclis’in kuruluşunu taklit etti.

CAMİDE BİLE KAVGA ÇIKARDI

Ancak Hacı Bayram’a sözde Yeni Parti’ye dualı başlangıç yapmak üzere giden YP’liler burada bile kavga çıkardı. Camide tepkiyle karşılaşan milletvekilleri, vatandaşlara tekme tokat atarak olay çıkardı. CHP’nin bölünmesiyle birlikte milletvekillerinin büyük çoğunluğu Yeni Parti’ye giderken; CHP Genel Merkezi ve kurumsal kimliği, Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinde kaldı. Akit’e konuşan uzmanlar, siyasi tarihte ana gövdeden kopan hiçbir siyasi hareketin başarıya ulaşamadığına dikkat çekerken, bu tarihi gerçeğin seçimlerde bir kez daha kendisini göstereceği değerlendirmesinde bulundular.

Dağ fare doğuracak

Eski AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Sosyolog Prof. Dr. Mazhar Bağlı, şunları söyledi: “Kurulacak parti özü itibariyle Kemalist ideoloji üzerinden siyaset yapmayı vaat ediyor. İnsanlara ‘gelin ben size daha çok Kemalizm sunacağım’ diye bir siyasetin karşılığı artık yok. Kime hitap edecek? Yani milletin karşısında ihtiyaçlarını karşılayacak bir hareket yok. ‘Kuruluş kodlarımıza geri dönüyoruz’ diyorlar. Buyurun dönün. AK Parti örneğine benzemiyor. AK Parti sistemin kumpaslarını boşa çıkarma hamlesidir. Ezcümle, dağ fare bile doğurmaz bence. İlk seçimlerde de boyların ölçüsünü alırlar.”

Politikadam Genel Yayın Yönetmeni Gazeteci Yazar Fehmi Çalmuk da, şunları dile getirdi: “Majestelerinin partisi. İpleri Silivri’deki Ekrem İmamoğlu’nun elinde bulunan Batı sevdalısı Yeni Parti, işe Hacı Bayram Veli Camisi’nde cuma namazı istismarı yaparak başladı. Ortaya karışık sipariş gibi sunulan yeni parti modelinin hangi omurgaya dayanacağı bile belli değil. Hem altı okta ısrar etmeleri hem de kurucu parti olarak gördükleri CHP’nin birebir modelini taklit etmeleri panayırda yeni bir sırt çadırının kurulduğunu gösterir. Özel ve arkadaşlarının yeni modelin toplumsal karşılığının ne olacağı belirsizliğini koruyor. Yeni Parti’nin kuruluşu üst aklın Bu 7’li masasına benziyor. Siyaseti çelik çomak, misket oynamak gibi görenlerin akıbetini birlikte göreceğiz.”

YENİ PARTİ YENİ SORULAR

CHP’li Gazeteci Mustafa Yavuz da şunları kaydetti: “Özgür Özel’in yeni partideki vaadi; muhalefetin bölünmesi, parçalanması ve AK Parti iktidarının bir dönem daha devam etmesine verilmiş bir destektir. Yeni Parti kimlerle kurulmuştur, fikri ve programı nedir? Gizli kurucuları hâlâ belli değildir. Karanlık mahfillerde kurulduğu yönündeki iddialar nedeniyle kamuoyunda birçok soru işareti bulunmaktadır. Manisa Milletvekili Özel, CHP’yi bölmek isterken, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, sahada milletin derdine derman olmak için büyük bir gayretle çalışıyor. Vatandaşlarla bir araya gelerek sorunları dinliyor, çözüm üretmek için yoğun çaba harcıyor.”