O mevkide gerilim büyüyor! Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık
Beşiktaş'ın Fildişi Sahilli stoperi Emmanuel Agbadou'yla bazı Premier Lig ekiplerinin ilgilendiği öğrenildi. İlerleyen süreçte çok ilginç gelişmelere tanıklık edebiliriz.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Beşiktaş'ın Fildişi Sahilli stoperi Emmanuel Agbadou'yla bazı Premier Lig ekiplerinin ilgilendiği öğrenildi. İlerleyen süreçte çok ilginç gelişmelere tanıklık edebiliriz.
Beşiktaş, Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında FC Midtjylland'ı 1-0 mağlup etmişti. Mücadele öncesindeki en büyük sürprizlerden biri Emmanuel Agbadou'nun yedek bırakılmasıydı. Teknik Direktör Italiano onu ilk 11'de tercih etmedi. Bu kararın arkasında satış ihtimalinin bulunduğu iddia edildi.
Kartal, geride bıraktığımız sezonun devre arasında Wolverhampton'a 18 milyon euro ödeyerek Emmanuel Agbadou'yu kadrosuna katmıştı. 29 yaşındaki stoperle 30 Haziran 2030 tarihine kadar mukavele yapıldı. Şu anda bazı Premier Lig ekiplerinin, 1.85 bolundaki savunmacıyla ilgilendiği öğrenildi.
Beşiktaş'ın 20 milyon euronun üzerindeki tekliflere sıcak bakabileceği konuşuluyor. Emmanuel Agbadou satılırsa, onun yerine takviye yapılacak. Ayrılık ihtimaline karşı Siyah-Beyazlılar alternatif arayışına başladı. Özellikle önümüzdeki 15 günlük süreçte oyuncuyla ilgili sıcak gelişmeler yaşanabilir.
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