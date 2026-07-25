  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bir gecede olmayacak şeyler oldu: Türkiye’den SİHA alan ülke insansız hava araçlarını S-400’lere yem etmeye başladı Gaziantep'te noter huzurunda kura çekildi! Bahçelievler Projesi'nin ilk 5 bin hak sahibi belirlendi Zirveden birlik ve beraberlik mesajı: Bakan Uraloğlu Sis Dağı’ndan seslendi Mehmet Metiner’den ‘neler oluyor’ dedirten paylaşım: Türkiye’de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak az kaldı İbn-i Sina'nın yıllarca övdüğü şifa dediği incir korur: Gel, sen de kavanoza koy gün içinde mide asitinden kurtul BM Genel Sekreteri Guterres: Golan Suriye toprağıdır, işgal kabul edilemez Türkiye KAI KT-1T Woongbi uçaklarından çıkıyor: ‘Dönüm noktası olacak’ uçaklar geliyor O mevkide gerilim büyüyor! Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık
Spor
4
Yeniakit Publisher
O mevkide gerilim büyüyor! Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

O mevkide gerilim büyüyor! Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık

Beşiktaş'ın Fildişi Sahilli stoperi Emmanuel Agbadou'yla bazı Premier Lig ekiplerinin ilgilendiği öğrenildi. İlerleyen süreçte çok ilginç gelişmelere tanıklık edebiliriz.

#1
Foto - O mevkide gerilim büyüyor! Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık

Beşiktaş, Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında FC Midtjylland'ı 1-0 mağlup etmişti. Mücadele öncesindeki en büyük sürprizlerden biri Emmanuel Agbadou'nun yedek bırakılmasıydı. Teknik Direktör Italiano onu ilk 11'de tercih etmedi. Bu kararın arkasında satış ihtimalinin bulunduğu iddia edildi.

#2
Foto - O mevkide gerilim büyüyor! Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık

Kartal, geride bıraktığımız sezonun devre arasında Wolverhampton'a 18 milyon euro ödeyerek Emmanuel Agbadou'yu kadrosuna katmıştı. 29 yaşındaki stoperle 30 Haziran 2030 tarihine kadar mukavele yapıldı. Şu anda bazı Premier Lig ekiplerinin, 1.85 bolundaki savunmacıyla ilgilendiği öğrenildi.

#3
Foto - O mevkide gerilim büyüyor! Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık

Beşiktaş'ın 20 milyon euronun üzerindeki tekliflere sıcak bakabileceği konuşuluyor. Emmanuel Agbadou satılırsa, onun yerine takviye yapılacak. Ayrılık ihtimaline karşı Siyah-Beyazlılar alternatif arayışına başladı. Özellikle önümüzdeki 15 günlük süreçte oyuncuyla ilgili sıcak gelişmeler yaşanabilir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Memleketinde AK Parti ilk sırada çıktı! Mansur Yavaş'a Başkent şoku!
Gündem

Memleketinde AK Parti ilk sırada çıktı! Mansur Yavaş'a Başkent şoku!

Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarında adı sıkça öne çıkan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın kalesi Ankara’da yapılan so..
Misafirlikte korkunç olay! 14 yaşındaki çocuk vefat etti
Gündem

Misafirlikte korkunç olay! 14 yaşındaki çocuk vefat etti

Sakarya'da misafirliğe gittiği evde 70 yaşındaki adama ait ruhsatlı tabancayla oynayan ve tabancanın ateş alması neticesinde kendini vuran 1..
CHP'li Başkan Yardımcısı tutuklandı
Gündem

CHP'li Başkan Yardımcısı tutuklandı

CHP'li Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karabulut Çankaya Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı. ..
Hindistan'da gençlerin öfkesi çığ gibi büyüyor! "Hamam Böceği Hareketi" sokakları inletti!
Dünya

Hindistan'da gençlerin öfkesi çığ gibi büyüyor! "Hamam Böceği Hareketi" sokakları inletti!

Hindistan'da tıp fakültesi giriş sınavı sorularının sızdırılması üzerine başlatılan kitlesel protestolar, başkent Yeni Delhi ve Mumbai başta..
Ahbap soruşturmasında düğmeye nasıl basıldı? Bakan Gürlek ayrıntıları anlattı
Gündem

Ahbap soruşturmasında düğmeye nasıl basıldı? Bakan Gürlek ayrıntıları anlattı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmaya ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Gürlek, soruşturmanın..
Hindistan cevizi yağı ile 10 yaş daha genç görünün: Yüzünüz cam gibi olur! Kadın, erkek fark etmez
Kadın - Aile

Hindistan cevizi yağı ile 10 yaş daha genç görünün: Yüzünüz cam gibi olur! Kadın, erkek fark etmez

Daha önce Hindistan cevizi yağının bu etkilerini muhtemelen duymamışsınızdır. Hindistan cevizi yağı, saçlardaki kırıkları onarır ve parlaklı..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23