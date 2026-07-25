  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ahbap soruşturmasında düğmeye nasıl basıldı? Bakan Gürlek ayrıntıları anlattı İmamoğlu, Yeni Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı mı? Özgür Özel'den dikkat çeken açıklama Ne ABD ne de İsrail! İran'a gizli saldırı : Bu kez iki Körfez ülkesi gündemde HÜRMÜZ İÇİN KRİTİK ZİRVE! Umman heyeti Tahran'da Özgür Özel’den Mansur Yavaş açıklaması! Kendi yolunu çizenlerin gövde gösterisi başladı! Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme! Bilişim şirketi sahibi tutuklandı! Yeni Parti'nin ilk büyükşehir belediyesi belli oldu! Pakistanlı bakandan diplomasi hamlesi! Şanghay İşbirliği Örgütü'ne kritik çağrı! Memleketinde AK Parti ilk sırada çıktı! Mansur Yavaş'a Başkent şoku! Tacize direnen 14 yaşındaki çocuk felç kaldı! Lanet olsun sizin insanlığınıza
Gündem Ankara yağmurda teslim oldu! Gözler Mansur Yavaş yönetiminde
Gündem

Ankara yağmurda teslim oldu! Gözler Mansur Yavaş yönetiminde

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Ankara yağmurda teslim oldu! Gözler Mansur Yavaş yönetiminde

Başkentte etkili olan şiddetli sağanak, altyapı sorunlarını bir kez daha gündeme taşıdı. Mamak'ta yol çökerken bir hafif ticari araç oluşan çukura düştü, çok sayıda iş yerini su bastı, cadde ve sokaklar göle döndü. Yaşanan tablo, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin altyapı çalışmalarını yeniden tartışmaya açtı.

Türkiye genelinde etkisini gösteren yağışlı hava, Ankara'da günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Başkentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış, birçok ilçede su baskınlarına, yol çökmelerine ve trafikte ciddi aksamalara neden oldu.

Yaşanan manzara, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin altyapı yatırımlarını ve yağmur suyu drenaj sistemlerini yeniden gündeme taşıdı.

Yol çöktü, araç çukura düştü

Sağanağın en fazla etkili olduğu ilçelerden Mamak'ta Mutlu Mahallesi'ndeki Selçuklu İlkokulu'nun çevre duvarı çökerken, İmam Alim Sultan Caddesi'nde yolun çökmesi sonucu bir hafif ticari araç oluşan çukura düştü.

Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, bölgede güvenlik önlemleri alındı.

Cadde ve sokaklar göle döndü

Kent genelinde birçok cadde ve sokak yağmur sularıyla kaplandı. Rögarların taşması nedeniyle bazı noktalarda su seviyesi yükselirken, köprü altları ulaşıma kapandı.

Uzun araç kuyrukları oluşurken sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Yağmur sularının çöp konteynerlerini sürüklediği anlar da kameralara yansıdı.

İş yerlerini su bastı

Yenikent Sanayi Sitesi'nde çok sayıda iş yerini su bastı. Esnaf, iş yerlerine dolan suyu tahliye etmeye çalışırken birçok işletmede maddi hasar meydana geldi.

Mamak Dereboyu mevkisinde ise sel sularına kapılan motosikletler sürüklendi. Vatandaşlar yaşanan anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Altyapı yeniden tartışılıyor

Her kuvvetli yağışın ardından benzer görüntülerin yaşandığını belirten bazı vatandaşlar, Ankara'daki altyapının yetersiz kaldığını savundu. Yaşanan su baskınları, yol çökmeleri ve ulaşımda meydana gelen aksamalar nedeniyle gözler Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin altyapı yatırımlarına çevrildi.

Meteoroloji yetkilileri ise kuvvetli yağışların devam edebileceği uyarısında bulunarak vatandaşların sel, su baskını ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmalarını istedi.

Sarı kodlu yağış uyarısı: Bu illerde kuvvetli sağanak
Sarı kodlu yağış uyarısı: Bu illerde kuvvetli sağanak

Gündem

Sarı kodlu yağış uyarısı: Bu illerde kuvvetli sağanak

Yağışlar mikrobiyalitleri örttü! Batık şehir yeniden suya gömüldü
Yağışlar mikrobiyalitleri örttü! Batık şehir yeniden suya gömüldü

Yaşam

Yağışlar mikrobiyalitleri örttü! Batık şehir yeniden suya gömüldü

Vietnam'ın dağ köyünde şiddetli yağış: Ani selde 4 ölü, 4 kayıp!
Vietnam'ın dağ köyünde şiddetli yağış: Ani selde 4 ölü, 4 kayıp!

Dünya

Vietnam'ın dağ köyünde şiddetli yağış: Ani selde 4 ölü, 4 kayıp!

Ankara-Konya yolunu kullananlar dikkat! O istikamet trafiğe kapatılacak
Ankara-Konya yolunu kullananlar dikkat! O istikamet trafiğe kapatılacak

Yerel

Ankara-Konya yolunu kullananlar dikkat! O istikamet trafiğe kapatılacak

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23