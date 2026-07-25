Ankara yağmurda teslim oldu! Gözler Mansur Yavaş yönetiminde

Türkiye genelinde etkisini gösteren yağışlı hava, Ankara'da günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Başkentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış, birçok ilçede su baskınlarına, yol çökmelerine ve trafikte ciddi aksamalara neden oldu.

Yaşanan manzara, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin altyapı yatırımlarını ve yağmur suyu drenaj sistemlerini yeniden gündeme taşıdı.

Yol çöktü, araç çukura düştü

Sağanağın en fazla etkili olduğu ilçelerden Mamak'ta Mutlu Mahallesi'ndeki Selçuklu İlkokulu'nun çevre duvarı çökerken, İmam Alim Sultan Caddesi'nde yolun çökmesi sonucu bir hafif ticari araç oluşan çukura düştü.

Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, bölgede güvenlik önlemleri alındı.

Cadde ve sokaklar göle döndü

Kent genelinde birçok cadde ve sokak yağmur sularıyla kaplandı. Rögarların taşması nedeniyle bazı noktalarda su seviyesi yükselirken, köprü altları ulaşıma kapandı.

Uzun araç kuyrukları oluşurken sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Yağmur sularının çöp konteynerlerini sürüklediği anlar da kameralara yansıdı.

İş yerlerini su bastı

Yenikent Sanayi Sitesi'nde çok sayıda iş yerini su bastı. Esnaf, iş yerlerine dolan suyu tahliye etmeye çalışırken birçok işletmede maddi hasar meydana geldi.

Mamak Dereboyu mevkisinde ise sel sularına kapılan motosikletler sürüklendi. Vatandaşlar yaşanan anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Altyapı yeniden tartışılıyor

Her kuvvetli yağışın ardından benzer görüntülerin yaşandığını belirten bazı vatandaşlar, Ankara'daki altyapının yetersiz kaldığını savundu. Yaşanan su baskınları, yol çökmeleri ve ulaşımda meydana gelen aksamalar nedeniyle gözler Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin altyapı yatırımlarına çevrildi.

Meteoroloji yetkilileri ise kuvvetli yağışların devam edebileceği uyarısında bulunarak vatandaşların sel, su baskını ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmalarını istedi.