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Gündem İtalya açıklarında feci olay: Türk denizciler havasız kalarak can verdi
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İtalya açıklarında feci olay: Türk denizciler havasız kalarak can verdi

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İtalya açıklarında feci olay: Türk denizciler havasız kalarak can verdi

Almanya’nın Bremen Limanı’ndan Türkiye’ye doğru seyir halindeki Malta bayraklı “Amisos” isimli kargo gemisinde, havasız kaldıkları belirtilen iki Türk denizci vefat etti.

Edinilen bilgilere göre, geminin 2. Kaptanı Osman Mete Kuru ile 4. Kaptan Suat Arı’nın denetim veya bakım amacıyla geminin kapalı bir bölümüne girdikleri, burada havasız kalarak hayatlarını kaybettikleri ihtimali üzerinde duruluyor.

Kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonucunda netlik kazanacağı bildirildi.

Olayın ardından İtalya’da adli makamlar tarafından geniş çaplı soruşturma başlatılırken, gemi idari gözetim altına alındı.

Yetkililer, kapalı alan güvenlik prosedürlerine uyulup uyulmadığını ve olayda ihmal bulunup bulunmadığını araştırıyor.

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