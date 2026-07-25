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Medya Mafya dizileri Meclis'te!
Medya

Mafya dizileri Meclis'te!

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Mafya dizileri Meclis'te!

Gündüz kuşağı programları ile son dönemde sayısı artan mafya dizileri, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde tartışıldı.

Gündüz kuşağı programları ile son dönemde sayısı artan mafya dizileri, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde tartışıldı.

Milletvekilleri, gündüz kuşağı yayınlarında “paralel yargılama” yapıldığı eleştirisini yöneltirken, RTÜK Başkanı Mehmet Daniş, Adalet Bakanlığının bu programlara yönelik yeni bir yasal düzenleme hazırladığını açıkladı.

Gündüz kuşağı programlarının yanı sıra ekranda giderek daha fazla yer verilen mafya dizileri, TBMM’nin de gündemine geldi.

Milletvekilleri bu programlara yönelik eleştirilerini sıralarken, gündüz kuşağı programlarında sunucuların ve katılımcıların adeta kendilerini hâkim-savcı yerine koyarak ekranda paralel yargılama yaptıklarına dikkat çekti.

 

Bu programlarda ahlaki dejenerasyonun had safhada olduğunu belirten milletvekilleri, son dönemde artan mafya dizilerine yönelik de “Öyle ki her bölümde 15 kişi ölüyor ve hep maskeli kişiler öldürülüyor. Mafya dizileri buna döndü, çünkü yeni figüran bulunamıyor” değerlendirmesinde bulundu.

RTÜK Başkanı Mehmet Daniş, hem gündüz kuşağı programları hem de televizyon dizilerine yönelik yapımcılar, senaristler ve televizyon yöneticileriyle çok sayıda toplantı yapıldığını, ancak bu programların reyting yarışı nedeniyle yayınlanmaya devam ettiğini hatırlattı.

Daniş, gündüz kuşağı programlarına yönelik Adalet Bakanlığının yeni bir yasal düzenleme hazırladığını, mafya dizilerine ilişkin ise “Dizi sektörü Kurtlar Vadisi türbülansından çıkamadı. Birebir konuştuğunuz zaman herkes bunu kabul ediyor ama dizi yayına girdiği zaman bakıyorsunuz değişen bir şey yok” değerlendirmesini yaptı.

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