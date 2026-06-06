Opel’den haziran sürprizi! Showroomlarda kaçırılmayacak fırsatlar!

“Ticaretin Yeni Enerjisi” sloganıyla ticari hayatı kolaylaştıran ve yenilenen modelleriyle işinin profesyonellerine esnek ve pratik çözümler sunan Opel, binek otomobil konforunu hafif ticari araç özellikleriyle birleştirerek KOBİ’lerin ve ticaretle uğraşan herkesin ihtiyaçlarına cevap vermeye devam ediyor. Opel, hafif ticari modellerde ayrıcalıklı kredi seçeneğinin yanında KOBİ’lere özel sunduğu tekliflerle fark yaratıyor. Alman mühendisliği ve ince düşünülmüş detaylarıyla Zafira Edition Plus donanım seviyesinde 750 bin TL’ye 12 ay vadeli ve 0 faizli kredi seçeneği ile sunulurken Ultimate XL donanımı 600 bin TL’ye 12 ay 0,99 faizli kredi imkânlarıyla satın alınabiliyor. Opel’in çok yönlü hafif ticari araç modeli Combo nakit alımlarda 1.371.000 TL’den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor veya 600 bin TL’ye 12 ay vadeli ve 0 faizli kredi olanağı ile sunuluyor. Bununla birlikte Combo Cargo’da da 600 bin TL’ye 12 ay vade ve 0 faizli kredi seçeneği bulunuyor. Çeşitli gövde tiplerinde sunulan Vivaro Cargo, 750 bin TL’ye 12 ay vadeli ve 0 faizli kredi olanaklarıyla showroomlarda yeni sahiplerini bekliyor. Vivaro City Van modeli de 600 bin TL için 12 ay vade ve 0 faizli kredi seçeneği ile sunuluyor. Vivaro Kamyonet modelinde ise 750 bin TL’ye 12 ay vadeli 0 faizli kredi imkanı bulunuyor. Ayrıca Movano 3.5 ton modelinde haziran ayına özel 750 bin TL’ye 12 ay vadeli, 0 faizli kredi olanağı bulunurken, Movano 4.2 ton versiyonunda 600 bin TL’ye 12 ay 0,99 faizli kredi imkânı sunuluyor. Opel, haziran ayına özel kampanya fırsatlarının yanı sıra müşterilerine farklı ve esnek ödeme çözümleri de sunuyor. Geniş hafif ticari ürün gamı ve üstün Alman teknolojisini cesur ve yalın tasarımlarla buluşturduğu binek modelleriyle Opel, haziran ayında tüm otomobil tutkunlarını showroomlarına bekliyor. Opel’in haziran ayına özel kampanyaları ve finansman seçenekleri hakkında detaylı bilgiye markanın resmi internet sitesinden ulaşılabiliyor.