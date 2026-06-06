Opel’den haziran sürprizi! Showroomlarda kaçırılmayacak fırsatlar!

Sahip olduğu üstün Alman teknolojisini, yenilikçi tasarımlarla buluşturan Opel, haziran ayında da binek ve hafif ticari araç modellerinde uygun satın alma koşulları sağlıyor. Heyecan verici ve sportif tasarımıyla öne çıkan Opel Corsa, manuel şanzımanlı Edition modelinde haziran ayında 1.395.000 TL’den başlayan fiyatlarla 150 bin TL’ye 12 ay vadeli 0,99 faizli krediyle sunulurken, diğer tüm versiyonları ise 300 bin TL için 12 ay vadeli 0,99 faizli kredi imkânıyla sunuluyor. Geniş ailelerin ideal SUV’si Frontera, hem hibrit hem de elektrikli versiyonlarıyla dikkat çekiyor. 48V hibrit teknolojisine sahip Frontera Hybrid, elektrikli ulaşım arayışında olan ancak sürüş alışkanlıklarını değiştirmek istemeyen kullanıcılar için öne çıkıyor ve 300 bin TL için 12 ay vadeli ve 2,99 faizli kredi seçeneği sunuyor.