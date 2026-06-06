  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Hijyen konusunda ne yapılabilir! Lens suyuna musluk suyu eklenir mi? Opel’den haziran sürprizi! Showroomlarda kaçırılmayacak fırsatlar! ROKETSAN’dan dünyayı şoke eden gizli silah! Barut yok, patlama yok: Hedefi saniyeler içinde biçip geçecek Sporting Başkanından Hakan Safi’ye Şok Rest! Bu kirli stratejiler Sporting'e sökmez... Aziz Yıldırım, seçime bir gün kala büyük bombayı patlattı! Süper Lig’i zangır zangır sallayacak ismi getiriyor Jandarma sahaya indi Havada karada suda 7/24 nöbet Mansur Yavaş’tan, beklenmedik Kemal Kılıçdaroğlu hamlesi! Meğer neler dönmüş neler Milyonların gözü bu hesapta: En düşük emekli maaşı zammında yeni tablo netleşti Gizli bilgileri Ruslara satmıştı! Eski MİT'çi hapisten bakın kim kaçırmış! Balıkesir'de başladı, tüm Türkiye’yi bağlıyor! Cam balkon yaptıranlara 335 bin TL ceza ve yıkım kâbusu
Otomotiv
5
Yeniakit Publisher
Opel’den haziran sürprizi! Showroomlarda kaçırılmayacak fırsatlar!
Onur Yılmaz Giriş Tarihi:

Opel’den haziran sürprizi! Showroomlarda kaçırılmayacak fırsatlar!

Opel, haziran ayında binek, SUV ve hafif ticari araç modellerinde sunduğu kredi ve nakit avantajlarıyla dikkat çekiyor; Corsa’dan Grandland’e, Combo’dan Movano’ya kadar geniş ürün gamında cazip fırsatlar yeni araç sahibi olmak isteyenleri showroomlara davet ediyor.

#1
Foto - Opel’den haziran sürprizi! Showroomlarda kaçırılmayacak fırsatlar!

Sahip olduğu üstün Alman teknolojisini, yenilikçi tasarımlarla buluşturan Opel, haziran ayında da binek ve hafif ticari araç modellerinde uygun satın alma koşulları sağlıyor. Heyecan verici ve sportif tasarımıyla öne çıkan Opel Corsa, manuel şanzımanlı Edition modelinde haziran ayında 1.395.000 TL’den başlayan fiyatlarla 150 bin TL’ye 12 ay vadeli 0,99 faizli krediyle sunulurken, diğer tüm versiyonları ise 300 bin TL için 12 ay vadeli 0,99 faizli kredi imkânıyla sunuluyor. Geniş ailelerin ideal SUV’si Frontera, hem hibrit hem de elektrikli versiyonlarıyla dikkat çekiyor. 48V hibrit teknolojisine sahip Frontera Hybrid, elektrikli ulaşım arayışında olan ancak sürüş alışkanlıklarını değiştirmek istemeyen kullanıcılar için öne çıkıyor ve 300 bin TL için 12 ay vadeli ve 2,99 faizli kredi seçeneği sunuyor.

#2
Foto - Opel’den haziran sürprizi! Showroomlarda kaçırılmayacak fırsatlar!

Sportif dış tasarım hatları, Opel Vizörü ve Pure Panel kokpitiyle ses getiren kompakt SUV modeli Mokka, 300 bin TL için 12 ay vadeli 0,99 faizli kredi seçeneği ile Opel showroomlarında yeni sahiplerini bekliyor. Opel’in üstün Alman teknolojilerini, modern tasarım dilini ve dijital kokpit özelliğini bir arada sunan SUV’daki amiral gemisi Opel Grandland Hybrid ise tüzel müşterilere özel 400 bin TL için 12 ay vade ve 0,99 faizli kredi imkânı ile dikkat çekiyor. Aydınlatmalı Opel Logosu ve keskinleşen Vizör tasarımıyla Yeni Astra ise lansmana özel, tüzel kişilere 500 bin TL için 12 ay vade ve 3,49 faizli kredi imkânıyla sunuluyor.

#3
Foto - Opel’den haziran sürprizi! Showroomlarda kaçırılmayacak fırsatlar!

Opel, avantajlı finansman olanaklarıyla elektrikli modellerini müşterileri ile buluşturmaya devam ediyor. Opel Corsa’nın yüzde 100 elektrikli versiyonu Corsa Elektrik, 300 bin TL’ye 12 ay vade ve 0,99 faizli kredi seçeneği ile satın alınabiliyor. Yüzde 100 elektrikli SUV modeli Frontera Elektrik 1.600.000 TL’den başlayan fiyatlarla 300 bin TL’ye 12 ay vadeli ve 0,99 faizli kredi seçeneği sunuluyor. Opel’in C-SUV segmentindeki yüzde 100 elektrikli modeli Grandland Elektrik ise Edition donanımında tüzel müşterilere özel 300 bin TL’ye 12 ay 0,99 faizli kredi fırsatıyla yeni sahiplerini bekliyor.

#4
Foto - Opel’den haziran sürprizi! Showroomlarda kaçırılmayacak fırsatlar!

“Ticaretin Yeni Enerjisi” sloganıyla ticari hayatı kolaylaştıran ve yenilenen modelleriyle işinin profesyonellerine esnek ve pratik çözümler sunan Opel, binek otomobil konforunu hafif ticari araç özellikleriyle birleştirerek KOBİ’lerin ve ticaretle uğraşan herkesin ihtiyaçlarına cevap vermeye devam ediyor. Opel, hafif ticari modellerde ayrıcalıklı kredi seçeneğinin yanında KOBİ’lere özel sunduğu tekliflerle fark yaratıyor. Alman mühendisliği ve ince düşünülmüş detaylarıyla Zafira Edition Plus donanım seviyesinde 750 bin TL’ye 12 ay vadeli ve 0 faizli kredi seçeneği ile sunulurken Ultimate XL donanımı 600 bin TL’ye 12 ay 0,99 faizli kredi imkânlarıyla satın alınabiliyor. Opel’in çok yönlü hafif ticari araç modeli Combo nakit alımlarda 1.371.000 TL’den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor veya 600 bin TL’ye 12 ay vadeli ve 0 faizli kredi olanağı ile sunuluyor. Bununla birlikte Combo Cargo’da da 600 bin TL’ye 12 ay vade ve 0 faizli kredi seçeneği bulunuyor. Çeşitli gövde tiplerinde sunulan Vivaro Cargo, 750 bin TL’ye 12 ay vadeli ve 0 faizli kredi olanaklarıyla showroomlarda yeni sahiplerini bekliyor. Vivaro City Van modeli de 600 bin TL için 12 ay vade ve 0 faizli kredi seçeneği ile sunuluyor. Vivaro Kamyonet modelinde ise 750 bin TL’ye 12 ay vadeli 0 faizli kredi imkanı bulunuyor. Ayrıca Movano 3.5 ton modelinde haziran ayına özel 750 bin TL’ye 12 ay vadeli, 0 faizli kredi olanağı bulunurken, Movano 4.2 ton versiyonunda 600 bin TL’ye 12 ay 0,99 faizli kredi imkânı sunuluyor. Opel, haziran ayına özel kampanya fırsatlarının yanı sıra müşterilerine farklı ve esnek ödeme çözümleri de sunuyor. Geniş hafif ticari ürün gamı ve üstün Alman teknolojisini cesur ve yalın tasarımlarla buluşturduğu binek modelleriyle Opel, haziran ayında tüm otomobil tutkunlarını showroomlarına bekliyor. Opel’in haziran ayına özel kampanyaları ve finansman seçenekleri hakkında detaylı bilgiye markanın resmi internet sitesinden ulaşılabiliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yeni Mason Olan Adam Öldürüldü! Dili Koparılmış, Gözü Oyulmuş Halde Bulundu
Avrupa

Yeni Mason Olan Adam Öldürüldü! Dili Koparılmış, Gözü Oyulmuş Halde Bulundu

Fransa'nın Ardèche bölgesinde yaşanan korkunç olay ülkeyi sarstı. Yetkililer, kısa süre önce bir mason locasına katıldığı öne sürülen 42 yaş..
Siyonist katiller şokta! Tanksavarın tadına baktılar
Dünya

Siyonist katiller şokta! Tanksavarın tadına baktılar

Lübnan’ın güneyindeki çatışma hattında görev yapan bir İsrail subayı, Hizbullah tarafından düzenlenen tanksavar saldırısında hayatını kaybet..
Özgür Özel’den iki yüzlü siyaset: Salı günü servete giydirdi, perşembe günü önünü ilikledi
Gündem

Özgür Özel’den iki yüzlü siyaset: Salı günü servete giydirdi, perşembe günü önünü ilikledi

Akit Gazetesi yazarı Ali Karahasanoğlu, bugünkü köşe yazısında CHP'deki liderlik tartışmaları ve Koç Holding'in 100. yıl etkinliği üzerinden..
Özgür Özel ve Veli Ağbaba’nın şok görüntüleri: Sarhoş halinizle mi bu ülkeyi yöneteceksiniz?
Gündem

Özgür Özel ve Veli Ağbaba’nın şok görüntüleri: Sarhoş halinizle mi bu ülkeyi yöneteceksiniz?

Gazeteci Tamar Tanrıyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündemi sarstı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Veli Ağbaba’ya ait olduğ..
Günün en acı haberi Sivas'tan! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Gündem

Günün en acı haberi Sivas'tan! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Sivas’ta meydana gelen katliam gibi kazada 3 kişi yaşamını yitirirken, 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

CHP'de sular durulmuyor! CHP'li Berhan Şimşek'ten İmamoğlu'na dikkat çeken çağrı
Gündem

CHP'de sular durulmuyor! CHP'li Berhan Şimşek'ten İmamoğlu'na dikkat çeken çağrı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek, hakkında dava bulunan ve yargı süreci devam eden parti yöneticileri ile belediye başkanlarının CH..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23