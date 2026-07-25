  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bir gecede olmayacak şeyler oldu: Türkiye’den SİHA alan ülke insansız hava araçlarını S-400’lere yem etmeye başladı Gaziantep'te noter huzurunda kura çekildi! Bahçelievler Projesi'nin ilk 5 bin hak sahibi belirlendi Zirveden birlik ve beraberlik mesajı: Bakan Uraloğlu Sis Dağı’ndan seslendi Mehmet Metiner’den ‘neler oluyor’ dedirten paylaşım: Türkiye’de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak az kaldı İbn-i Sina'nın yıllarca övdüğü şifa dediği incir korur: Gel, sen de kavanoza koy gün içinde mide asitinden kurtul BM Genel Sekreteri Guterres: Golan Suriye toprağıdır, işgal kabul edilemez Türkiye KAI KT-1T Woongbi uçaklarından çıkıyor: ‘Dönüm noktası olacak’ uçaklar geliyor O mevkide gerilim büyüyor! Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık
Kadın - Aile
5
Yeniakit Publisher
İbn-i Sina'nın yıllarca övdüğü şifa dediği incir korur: Gel, sen de kavanoza koy gün içinde mide asitinden kurtul

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İbn-i Sina'nın yıllarca övdüğü şifa dediği incir korur: Gel, sen de kavanoza koy gün içinde mide asitinden kurtul

Tıbbın babası İbn-i Sina'nın önerdiği reçeteler her derde deva oluyor. İbn-i Sina'nın özellikle her derde deva şifa incir ve zeytinyağıyla hazırladığı karışımı günümüz uzmanları tarafından herkese öneriliyor. Yıllarca övdüğü bu karışım için gerekenleri siz de tedarik edin. Mide sağlığını da destekleyerek reflü ve ülser gibi hastalıklardan koruyor. Peki, uzun yıllardır öve öve bitiremediği karışım nasıl hazırlanıyor. İşte merak edilen detaylar...

1
#1
Foto - İbn-i Sina'nın yıllarca övdüğü şifa dediği incir korur: Gel, sen de kavanoza koy gün içinde mide asitinden kurtul

Tıp bilim dünyasında ismini duyuran İbn-i Sina, pek çok sağlık sorunlarına doğal yöntemlerle tedavi geliştirmiştir. İbn-i Sina, hastalıkların önlenmesinde en büyük etkenin vücudun güçlenmesi ve bağışıklığın artırılması gerektiğini söylemiştir.

#2
Foto - İbn-i Sina'nın yıllarca övdüğü şifa dediği incir korur: Gel, sen de kavanoza koy gün içinde mide asitinden kurtul

Şimdiye kadar hazırladığı mucizevi karışımlarla hemen hemen her hastalığa doğal ilaçlar yapmıştır. Deneyenler kısa sürede etkisini görüyor. İbn-i Sina’nın hazırladığı en ilgi çeken karışımı ise kuru incir ve zeytinyağı karışımı olmuştur. Bunu duyan vatandaşlar ise bu karışımın tarifini ve faydalarını araştırmaya başladı. Günümüzdeki hastalıklara karşı araştırmalar yapan bilim insanları da İbn-i Sina’nın bu karışımlarını öneriyor. İşte mucizevi incir ve zeytinyağı karışımı…

#3
Foto - İbn-i Sina'nın yıllarca övdüğü şifa dediği incir korur: Gel, sen de kavanoza koy gün içinde mide asitinden kurtul

MUCİZE KARIŞIMIN TARİFİ. MALZEMELER. 250 gram kuru incir. 1 litre zeytinyağı. NASIL YAPILIR? İncirleri iyice yıkayın. Daha sonra küp küp kesin. Kestiklerinizi bir kavanozun içerisine koyup zeytin yağını üzerine dökün. Kavanozu 5 gün boyunca karanlık bir yerde muhafaza edin. Beş gün sonra sabah, akşam olacak şekilde iki kere tüketebilirsin. ZEYTİNYAĞI VE İNCİR KARIŞIMININ FAYDALARI - Karışım doğru şekilde yapılıp tüketildiğinde vücudun bağışıklık sistemini kanserli hücrelere karşı güçlendirir. Aynı zamanda kanserli hücrelerin oluşumunu önler. - Astım ve solunum hastalıklarının kompilikasyonlarını azaltır. - Sonbaharın etkili meyvelerinden biri olan incir, bağırsakları hareketlendirerek kabızlık riskini azaltır. Ayrıca vücuttaki yağ yakma oranını hızlandırır. Mide sağlığını da destekleyerek reflü ve ülser gibi hastalıklara yakalanmayı azaltır. - Hem incir hem zeytin güçlü antioksidanlar olduklarında bu karışım vücudu temizlemede etkili olur. - Kemik ve kas yapılarını güçlendirerek ileri yaşlarda görülme ihtimali olan hastalıkların riskini azaltır. - Yapılan araştırmalarda bu karışımın en çok kadınlarda görülen meme kanserini önlediği gözlemlenmiştir. - Kanın dengesini koruyarak kalp sağlığını da olumlu yönde destekler. - Karaciğerdeki toksinlenmeyi azaltarak cilt sağlığını da korur. -İncir, yüksek lif içeriği sayesinde sindirimi destekler ve mide asidini dengelemeye yardımcı olur.

#4
Foto - İbn-i Sina'nın yıllarca övdüğü şifa dediği incir korur: Gel, sen de kavanoza koy gün içinde mide asitinden kurtul

Not: Tıp tarihinin en önemli isimlerinden İbn-i Sina'nın eserlerinde yer verdiği incir, yüzyıllardır geleneksel beslenmenin vazgeçilmezleri arasında bulunuyor. Lifli yapısı ve doğal şeker içeriğiyle dikkat çeken incir, özellikle sindirim sistemini destekleyen meyvelerden biri olarak biliniyor. İbn-i Sina, 11. yüzyılda kaleme aldığı El-Kanun fi't-Tıbb adlı eserinde çok sayıda bitkiyi, meyveyi ve doğal maddeyi dönemin tıp anlayışına göre değerlendirdi. İncir de geleneksel kaynaklarda bağırsakları yumuşatıcı, balgam söktürücü ve idrar artırıcı özellikleriyle anılan besinler arasında yer aldı. Bununla birlikte, internette sıkça kullanılan "İbn-i Sina'nın en çok övdüğü meyve" ifadesini doğrulayan açık ve karşılaştırmalı bir sıralama bulunmuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
New York borsasına güvenen zarar etti
Ekonomi

New York borsasına güvenen zarar etti

Amerika Birleşik Devletleri'nde işlem gören New York borsasına güvenen yatırımcılar bugün zarar etti.

Tacize direnen 14 yaşındaki çocuk felç kaldı! Lanet olsun sizin insanlığınıza
Gündem

Tacize direnen 14 yaşındaki çocuk felç kaldı! Lanet olsun sizin insanlığınıza

Burdur'da silahla başından vurulduktan sonra 1 ay komada kalan 14 yaşındaki çocuk, gözlerini açar açmaz yaşadığı dehşeti anlattı. Kendisini ..
Memleketinde AK Parti ilk sırada çıktı! Mansur Yavaş'a Başkent şoku!
Gündem

Memleketinde AK Parti ilk sırada çıktı! Mansur Yavaş'a Başkent şoku!

Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarında adı sıkça öne çıkan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın kalesi Ankara’da yapılan so..
CHP'nin İstanbul'daki ilçe başkanları görevden alındı
Gündem

CHP'nin İstanbul'daki ilçe başkanları görevden alındı

Gazeteci Barış Yarkadaş, TV100 canlı yayınında CHP İstanbul teşkilatında dikkat çeken bir gelişmeyi duyurdu. Yarkadaş, CHP İstanbul İl Başka..
Yeni Parti'nin ilk büyükşehir belediyesi belli oldu!
Gündem

Yeni Parti'nin ilk büyükşehir belediyesi belli oldu!

CHP'de istifa eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Özgür Özel kurduğu Yeni Parti'ye katıldığını açıkladı. ..
Özgür Özel’den Mansur Yavaş açıklaması! Kendi yolunu çizenlerin gövde gösterisi başladı!
Gündem

Özgür Özel’den Mansur Yavaş açıklaması! Kendi yolunu çizenlerin gövde gösterisi başladı!

CHP’den ayrılıp Yeni Parti’yi kuran Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın tutumuna ilişkin dikkat çeken açıklamalar..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23