İbn-i Sina'nın yıllarca övdüğü şifa dediği incir korur: Gel, sen de kavanoza koy gün içinde mide asitinden kurtul
Tıbbın babası İbn-i Sina'nın önerdiği reçeteler her derde deva oluyor. İbn-i Sina'nın özellikle her derde deva şifa incir ve zeytinyağıyla hazırladığı karışımı günümüz uzmanları tarafından herkese öneriliyor. Yıllarca övdüğü bu karışım için gerekenleri siz de tedarik edin. Mide sağlığını da destekleyerek reflü ve ülser gibi hastalıklardan koruyor. Peki, uzun yıllardır öve öve bitiremediği karışım nasıl hazırlanıyor. İşte merak edilen detaylar...