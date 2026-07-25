CHP’nin kaymağını yedi, posasını bıraktı

Buğra Kardan İstanbul

Özel’in Veli Ağbaba ve Ali Mahir Başarır gibi belediyeleri sömüren ancak dokunulmazlık zırhına sığınarak yargılanmaktan bir müddet kurtulan milletvekillerini yanına alırken, adaletten kaçma imkânı bulunmayan başkanlarını kaderlerine terk etmesi ikircikli bir tavır olarak nitelendirildi. Özel ve ekibinin bir dönem nemalandığı, yolsuzluktan yakalanınca da arayıp sormadığı başkanlar sessizliğe büründü. Rüşvetten ve ihaleye fesat karıştırmaktan tutuklu yargılanan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’i, görevden el çektirilen Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’i, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’i, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’i, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ı, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ı, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’nu, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ü, Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat’ı, Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı’yı, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’yu, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe’yi, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’i CHP’den çekmeyen Özel’in ‘satıcılığını’ bir defa daha ortaya koydu. Özel’in bagajını hafifletmek ve Kemal Kılıçdaroğlu’nu sıkıntıya sokmak için attığı sinsi adım tepki uyandırdı. Özel için “Rantı yedi, posayı bıraktı” ifadesi kullanıldı.

BUNLAR 86 MİLYONU KANDIRIYOR

Akit’e konuşan eski CHP’li Ceyhan Mumcu, şunları söyledi: “Özgür Özel’in YP’ye milletvekillerini götürürken skandallarla anılan belediye başkanlarına kapıyı kapattığını görüyoruz. Bunun ardında bir plan var. Tüm yükü CHP’ye yükleme gailesinde. Belli ki her yerde ‘Bizde şaibelerle yâd edilen belediye başkanı yok. Biz pırıl pırılız’ diyecek. Halkı aptal yerine koymaya girecek. Çünkü Özel’e göre toplum yolsuzluklara takmıyor. Böyle bir anlayış olur mu? Toplumun, tabanın belleği olduğunu unutarak hata ediyor. Yine Özel’in skandallarla anılan milletvekillerine dokunulamayacağını, belediye başkanlarının ise yargıdan kaçırılamayacağını bildiği muhakkak. O nedenle başkanları yanına almıyor. Tutuklanan ya da görevden alınan başkanlara ‘Oturun oturduğunuz yerde’ diye çıkışıyor. Tabii CHP’de Kılıçdaroğlu’nu karalayacak birilerine gerek duyduğu için de belediye başkanlarını YP’ye taşımıyor. Özel’in kefil olduğu belediye başkanlarını şu anda CHP’de bırakma kararının ardında bir korku var. O da rüşvetten ve hileli ihaleden yargılananların yüklerini çekme korkusu. Dikkat edin, YP’de ne İzmit ne Büyükçekmece ne de Çankaya başkanları yer alıyor. Bu ibret verici. Ancak bu hamlelerle CHP’ye zarar vermesi mümkün değil. Hâlen ayaktadır. İmamoğlu ve Özel’in tahribat açması imkânsızdır.”