Yeni Parti için yeni transfer iddiası! “10 vekil daha katılacak”

CHP'den ayrılan 91 milletvekiliyle birlikte Yeni Parti'yi kuran Özgür Özel'in siyasi hamleleri kulislerde konuşulmaya devam ediyor. Gazeteci Sinan Burhan, önümüzdeki günlerde 10 milletvekilinin daha Yeni Parti saflarına katılacağını iddia etti.

Transferlerin iki aşamada yapılacağı öne sürüldü

Canlı yayında değerlendirmelerde bulunan Sinan Burhan, kulislerden edindiği bilgileri paylaşarak, milletvekili geçişlerinin belirli bir takvim doğrultusunda gerçekleştirileceğini söyledi.

Burhan'ın iddiasına göre;

30 Ağustos'ta 5 milletvekili,

1 Ekim'de ise 5 milletvekili

Yeni Parti'ye katılacak.

Bu geçişlerin gerçekleşmesi halinde Yeni Parti'nin TBMM'deki milletvekili sayısının 101'e ulaşmasının hedeflendiği öne sürüldü.

"'Cazibe merkeziyiz' mesajı verilmek isteniyor"

Sinan Burhan, söz konusu geçişlerin zamana yayılmasının bilinçli bir strateji olduğunu iddia ederek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Anladığım kadarıyla 'Cazibe merkeziyiz' demek amacıyla 10 vekil içeride bırakılmış. 'Bize ilgi var' diyebilmek için 10 vekilin bekletildiği ifade ediliyor. Tamamen taktiksel bir strateji olarak düşünüyorlar."

Meclis'te ana muhalefet konumuna yükseldi

Yeni Parti, CHP'den ayrılan 91 milletvekiliyle kuruluşunu tamamlayarak TBMM'de ana muhalefet partisi konumuna yükselmişti.

Kulislerde konuşulan yeni transfer iddialarına ilişkin ise Yeni Parti yönetiminden veya adı geçen milletvekillerinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle söz konusu bilgiler şu aşamada kulis iddiası niteliği taşıyor.