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Yok böyle bir hareket: Beşiktaş babasını getiriyor! Yılın transferi bitti bitiyor.. Harekete geçti

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Yok böyle bir hareket: Beşiktaş babasını getiriyor! Yılın transferi bitti bitiyor.. Harekete geçti

Beşiktaş, Dusan Vlahovic transferinde dev adımı atma kararı aldı.

#1
Foto - Yok böyle bir hareket: Beşiktaş babasını getiriyor! Yılın transferi bitti bitiyor.. Harekete geçti

Sırp yıldızın babasını görüşmeler için kısa süre içinde İstanbul'a getirmeye hazırlanan siyah-beyazlı yönetim, bu transferi bitirmek için hem maaş teklifini hem de imza parasını artırma kararı aldı.

#2
Foto - Yok böyle bir hareket: Beşiktaş babasını getiriyor! Yılın transferi bitti bitiyor.. Harekete geçti

Beşiktaş, transfer piyasasını sallayacak hamle için gün sayıyor. Siyah-beyazlı yönetim, dünya yıldızı Dusan Vlahovic’i kadrosuna katmak üzere dev bir adım daha atıyor.

#3
Foto - Yok böyle bir hareket: Beşiktaş babasını getiriyor! Yılın transferi bitti bitiyor.. Harekete geçti

İtalyan basınından Tuttosport’un haberine göre; Sırp golcünün babası, Beşiktaş yönetimiyle masaya oturmak ve son detayları görüşmek üzere kısa süre içinde İstanbul’a gelecek.

#4
Foto - Yok böyle bir hareket: Beşiktaş babasını getiriyor! Yılın transferi bitti bitiyor.. Harekete geçti

Transferi bitirmekte kararlı olan Beşiktaş yönetimi, Vlahovic’i ikna etmek amacıyla hem yıllık maaş teklifini hem de imza parasını artırma kararı aldı. Şartları zorlayan siyah-beyazlılar, bu hamleyle yılın transferinde mutlu sona ulaşmayı hedefliyor.

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