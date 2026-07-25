Yok böyle bir hareket: Beşiktaş babasını getiriyor! Yılın transferi bitti bitiyor.. Harekete geçti
Beşiktaş, Dusan Vlahovic transferinde dev adımı atma kararı aldı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Beşiktaş, Dusan Vlahovic transferinde dev adımı atma kararı aldı.
Sırp yıldızın babasını görüşmeler için kısa süre içinde İstanbul'a getirmeye hazırlanan siyah-beyazlı yönetim, bu transferi bitirmek için hem maaş teklifini hem de imza parasını artırma kararı aldı.
Beşiktaş, transfer piyasasını sallayacak hamle için gün sayıyor. Siyah-beyazlı yönetim, dünya yıldızı Dusan Vlahovic’i kadrosuna katmak üzere dev bir adım daha atıyor.
İtalyan basınından Tuttosport’un haberine göre; Sırp golcünün babası, Beşiktaş yönetimiyle masaya oturmak ve son detayları görüşmek üzere kısa süre içinde İstanbul’a gelecek.
Transferi bitirmekte kararlı olan Beşiktaş yönetimi, Vlahovic’i ikna etmek amacıyla hem yıllık maaş teklifini hem de imza parasını artırma kararı aldı. Şartları zorlayan siyah-beyazlılar, bu hamleyle yılın transferinde mutlu sona ulaşmayı hedefliyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23