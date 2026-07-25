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Gündem Kumarbazın yardım derneği olur mu? Sefa Saygılı'dan dikkat çeken yazı
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Kumarbazın yardım derneği olur mu? Sefa Saygılı'dan dikkat çeken yazı

Yeniakit Publisher
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Kumarbazın yardım derneği olur mu? Sefa Saygılı'dan dikkat çeken yazı

Yeni Akit yazarı Prof. Dr. Sefa Saygılı, "Kumarbazın yardım derneği" başlıklı köşe yazısında kumar bağımlılığının bireyin karakteri ve toplumsal güven üzerindeki etkilerini ele aldı. Saygılı, kamuoyunda güven kazanan bazı isimlere yönelik eleştirilerde bulunurken, kumar bağımlılığının yol açtığı psikolojik ve sosyal sorunlara dikkat çekti.

Yeni Akit gazetesi yazarı Prof. Dr. Sefa Saygılı, bugünkü köşe yazısında kumar bağımlılığının bireyin hayatında yol açtığı tahribatı ve toplum üzerindeki etkilerini değerlendirdi. Saygılı, geçmişte kendi mektubunda kumar bağımlısı olduğunu ifade eden Haluk Levent üzerinden dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu.

"Kumar bağımlılığı kişiliği değiştirir"

Yazısında kumar bağımlılığının yalnızca maddi kayıplara yol açmadığını vurgulayan Saygılı, bu alışkanlığın zamanla kişinin karakterini de olumsuz etkilediğini belirtti.

Kumar bağımlılarında yalan söylemenin sıradanlaştığını, güven duygusunun zedelendiğini ve bireyin iradesini kaybetmeye başladığını ifade eden Saygılı, bağımlılığın psikolojik çöküşü de beraberinde getirdiğini dile getirdi.

"Hayatın her alanını etkiliyor"

Prof. Dr. Sefa Saygılı, kumar bağımlılığının bireyin aile hayatından sosyal ilişkilerine, ekonomik durumundan ruh sağlığına kadar pek çok alanda yıkıcı sonuçlar doğurduğunu belirtti.

Bağımlılığın ilerleyen süreçte stres, özgüven kaybı, yalnızlaşma, alkol ve sigara gibi başka bağımlılıklara yönelme riskini artırdığına dikkat çeken Saygılı, kumarın kişiyi çıkmaz bir girdaba sürüklediğini ifade etti.

"Toplumun güven duygusu sorgulanmalı"

Yazısının sonunda kamuoyunun güven duyduğu isimlerin geçmişlerinin ve davranışlarının dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini savunan Saygılı, toplumun yardım faaliyetlerinde şeffaflık ve güvenilirlik beklentisinin önemine vurgu yaptı.

Saygılı, kumar bağımlılığı gibi ciddi bir geçmişe sahip kişilerin geniş kitleler tarafından güvenilir görülmesini eleştirerek, bunun toplumsal açıdan üzerinde düşünülmesi gereken bir durum olduğunu ifade etti.

SEFA SAYGILI’NIN YAZISININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN>>>

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