Türkiye'de üretilen Hyundai Bayon'u ülkeler yakından takip ediyor, istiyor! Hyundai Bayon aralık ayı fiyat listesi

Hyundai Assan, Kocaeli'de ürettiği modellerin sayısını üçe çıkardı ve geçtiğimiz yıl mart ayında tanıtılan B-SUV model Hyundai Bayon'un üretimine 2021'de başladı.

Altyapısını i20 ile paylaşan yeni Hyundai Bayon, aynı zamanda çizgilerini de i20'den alıyor. Bayon'un arka bölümünde ok formlu olan stop lambaları, tıpkı i20'de olduğu gibi bagaj kapağı boyunca uzanan ince bir şeritle birbirine bağlanıyor.

Dijital gösterge paneli, multimedya ekranı, direksiyon simidi ve konsol dizaynını i20'yle paylaşan Bayon'da, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto bağlantısı sunan 10,25 inç bilgi-eğlence sistemi de standart olarak sunulan özellikler arasında yer alıyor.

Hyundai Bayon motor seçenekleri

Yeni Hyundai Bayon, büyük bir kısmı elektrik desteği gören benzinli motorlarla birlikte yollara çıkıyor.

Giriş paketinde 100 bg'lik 1.4 MPI atmosferik motor ile gelen Bayon, bu versiyonda 5 ileri manuel vites seçeneği sunuyor.

Bir üst basamakta ise hafif hibrit versiyonu da bulunan 100 bg'lik 1.0 T-GDI mtor yer alıyor.

İsteğe göre iMT6 adı verilen akıllı manuel vites kutusuyla gelen Bayon'un bu paketi isteğe göre 7 ileri DCT çift kavrama ile de tercih edilebiliyor.

Hyundai Bayon fiyat listesi - Aralık 2022

4 aydır zam gelmeyen 2022 Hyundai Bayon'un, geçtiğimiz ay sonunda devreye giren ÖTV matrah düzenlemesinden sonra fiyatları oldukça düştü.

1.4 MPI 100 PS Jump - Manuel

Mayıs: 362 bin 700 TL

Haziran: 437 bin TL

Temmuz: 457 bin TL

Ağustos: 472 bin TL

Eylül: 472 bin TL

Ekim: 472 bin TL

Kasım: 472 bin TL

Aralık: 419 bin 791 TL

1.4 MPI 100 PS Jump - Otomatik

Mayıs: 397 bin 500 TL

Haziran: 468 bin TL

Temmuz: 488 bin TL

Ağustos: 503 bin TL

Eylül: 503 bin TL

Ekim: 503 bin TL

Kasım: 503 bin TL

Aralık: 447 bin 347 TL

1.4 MPI 100 PS Style - Otomatik

Mayıs: 432 bin 450 TL

Haziran: 485 bin TL

Temmuz: 510 bin TL

Ağustos: 525 bin TL

Eylül: 525 bin TL

Ekim: 525 bin TL

Kasım: 525 bin TL

Aralık: 466 bin 903 TL

1.4 MPI 100 PS Elite - Otomatik

Mayıs:438 bin 950 TL

Haziran: 497 bin 500 TL

Temmuz: 522 bin 500 TL

Ağustos: 539 bin 500 TL

Eylül: 545 bin TL

Ekim: 550 bin TL

Kasım: 550 bin TL

Aralık: 509 bin 562

1.0 T-GDI 100 PS Style -DCT

Mayıs: 465 bin 400 TL

Haziran: 526 bin 500 TL

Temmuz: 551 bin 500 TL

Ağustos: 568 bin 500 TL

Eylül: 568 bin 500 TL

Ekim: 568 bin 500 TL

Kasım: 568 bin 500 TL

Aralık: 537 bin TL

Bilgi: Hyundai Assan, tam 25 yıldır Türkiye'de kesintisiz olarak üretim gerçekleştiriyor. Bugüne kadar 2.5 milyon adetten fazla aracı bantlardan indiren Hyundai Assan, son olarak 2021 yılında i10 ve i20 modellerinin yanına bir de B-SUV segmentindeki BAYON'u ekledi.