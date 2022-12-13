  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Türkiye'de tüketimi yok ama dünyaya satılıyor: 11 ayda 15.5 milyon dolar! Türkiye'ye dolar yağacak!
Ekonomi

Türkiye'de tüketimi yok ama dünyaya satılıyor: 11 ayda 15.5 milyon dolar! Türkiye'ye dolar yağacak!

Türkiye'den yılın 11 ayında 8 ülkeye, 15 milyon 478 bin 635 dolarlık deniz salyangozu ihraç edildi. Ahmet Hamdi Gürdoğan, deniz salyangozunun Türkiye'de tüketimi olmadığını, ihracatıyla ön planda olduğunu vurgulayarak, 'Bu yılı ihracatta güzel rakamlarla tamamlayacağımıza inanıyoruz ve önümüzdeki yıl hedefimiz çok daha yüksek ihracat rakamlarına ulaşabilmek. ' dedi.

Yeniakit Publisher
2022-12-13 18:26:00 - 2022-12-13 18:32:45
Türkiye'de tüketimi yok ama dünyaya satılıyor: 11 ayda 15.5 milyon dolar! Türkiye'ye dolar yağacak!

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine, ocak-kasım döneminde 1836 ton deniz salyangozu ihraç edildiğini söyledi.

EN ÇOK GÜNEY KORE CUMHURİYETİ'NE SATILIYOR

Söz konusu dış satımdan 15 milyon 478 bin 635 dolar kazanç sağlandığını belirten Gürdoğan, 8 ülkeye yapılan ihracatta Güney Kore Cumhuriyeti'nin başı çektiğini ifade etti.

Gürdoğan, Güney Kore'ye 8 milyon 316 bin 546 dolarlık deniz salyangozu ihraç edildiğini kaydederek, "Güney Kore'yi 2 milyon 459 bin 112 dolarla Japonya, 2 milyon 30 bin 814 dolarla İspanya takip etti. Bu dönem ABD ve Gürcistan'a da deniz salyangozu satıldı." diye konuştu.

Karadeniz'den ise Güney Kore Cumhuriyeti başta olmak üzere 5 ülkeye 9 milyon 168 bin 115 dolarlık deniz salyangozu ihracatı yapıldığını aktaran Gürdoğan, diğer ülkelerin ise Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya, Tayvan ve ABD olduğunu kaydetti.

Ahmet Hamdi Gürdoğan, deniz salyangozunun Türkiye'de tüketimi olmadığını, ihracatıyla ön planda olduğunu vurgulayarak, "Bu yılı ihracatta güzel rakamlarla tamamlayacağımıza inanıyoruz ve önümüzdeki yıl hedefimiz çok daha yüksek ihracat rakamlarına ulaşabilmek. " dedi.

İstanbul'da kar ne zaman yağacak? Meteoroloji İstanbul, Ankara, İzmir 5 günlük güncel, son hava durumu tahminleri
İstanbul'da kar ne zaman yağacak? Meteoroloji İstanbul, Ankara, İzmir 5 günlük güncel, son hava durumu tahminleri

Yaşam

İstanbul'da kar ne zaman yağacak? Meteoroloji İstanbul, Ankara, İzmir 5 günlük güncel, son hava durumu tahminleri

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23