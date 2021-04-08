Türkiye’de vaka ve ölümler arttı. 50 binin üzerine çıkan vakalar vatandaşları telaşlandırıyor. Peki, ramazan ayında tam kapanma olur mu?

Türkiye’de tam kapanma olur mu? Ramazanda tam kapanma olacak mı?

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı ve Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) üyesi Prof. Dr. Bülent Ertuğrul tam kapanmanın düşünülebileceğini belirtti. Ertuğrul, “İnsanların ekonomik kayıplarının karşılanacağı bir tam kapanmaya hem de tam bir kapanmaya belirli bir süre gidilmesi gerektiği ve bu kapanma sırasında olabildiğince çok aşının yapılarak, özellikle risk grubuna yapılarak salgının belki böylece kontrol altına alınabileceği öngörüsü yapılmıştır. Bunun olması için de hükümetin, siyasi iktidarın bir an önce bir karar alması gerekiyor. Çünkü bu serbestleşmeyle beraber olgu sayıları daha da artacaktır. 50-55 hatta 60 bine doğru gideceğini de görürüz eğer bir kapanma gerçekleşmezse, kısıtlamalar gerçekleşmezse" dedi.