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Aktüel

Türkiye'de son 24 saatte 1848 kişiye Kovid-19 tanısı kondu, 48 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 135 bin 569, can kaybı 3 bin 689 oldu.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 19:36:50 -
Türkiye'de son 24 saatte 1848 kişiye Kovid-19 tanısı kondu, 48 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 135 bin 569, can kaybı 3 bin 689 oldu.
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