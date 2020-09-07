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Aktüel Türkiye'de son 24 saatte 1703 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 57 kişi hayatını kaybetti
Aktüel

Türkiye'de son 24 saatte 1703 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 57 kişi hayatını kaybetti

Son 24 saatte 103 bin 925 Kovid-19 testi yapıldı, toplam vaka sayısı 281 bin 509'a, can kaybı 6 bin 730'a, ağır hasta sayısı 1118'e yükseldi - 1047 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 252 bin 152 oldu - Sağlık Bakanı Koca: - "Günlük en çok hasta görülen ilimiz Ankara. Türkiye genelinde son bir haftada zatürre oranı artan ilimiz olmadı" - "Ağır hasta sayısı ise halen yükselmeye devam ediyor. Birlikte tedbirlere uyarsak sonunda yenilen virüs olacak"

Yeniakit Publisher
2020-09-07 21:08:11 -
Türkiye'de son 24 saatte 1703 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 57 kişi hayatını kaybetti

ANKARA (AA) - Türkiye'de son 24 saatte 1703 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 57 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 281 bin 509, can kaybı 6 bin 730 oldu.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, bugün 103 bin 925 test yapıldı, 1703 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Son 24 saatte 57 hasta vefat etti, 1047 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 252 bin 152'ye çıktı.

Toplam test sayısı 7 milyon 883 bin 464, vaka sayısı 281 bin 509, vefat sayısı 6 bin 730 olarak kayıtlara geçti.

Aktif hasta 22 bin 627, ağır hasta sayısı 1118, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,6 oldu.

- "Günlük en çok hasta görülen ilimiz Ankara"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Günlük en çok hasta görülen ilimiz Ankara. Türkiye genelinde son bir haftada zatürre oranı artan ilimiz olmadı. Ağır hasta sayısı ise halen yükselmeye devam ediyor. Birlikte tedbirlere uyarsak sonunda yenilen virüs olacak." değerlendirmesinde bulundu.

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