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Aktüel Türkiye'de son 24 saatte 115 bin 979 Kovid-19 testi yapıldı, 2165 kişiye hastalık tanısı konuldu, 74 kişi hayatını kaybetti.
Aktüel

Türkiye'de son 24 saatte 115 bin 979 Kovid-19 testi yapıldı, 2165 kişiye hastalık tanısı konuldu, 74 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-10-23 20:58:06 -
Türkiye'de son 24 saatte 115 bin 979 Kovid-19 testi yapıldı, 2165 kişiye hastalık tanısı konuldu, 74 kişi hayatını kaybetti.
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