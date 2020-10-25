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Aktüel Türkiye'de son 24 saatte 112 bin 215 Kovid-19 testi yapıldı, 2017 kişiye hastalık tanısı konuldu, 72 kişi hayatını kaybetti.
Aktüel

Türkiye'de son 24 saatte 112 bin 215 Kovid-19 testi yapıldı, 2017 kişiye hastalık tanısı konuldu, 72 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-10-25 19:02:54 -
Türkiye'de son 24 saatte 112 bin 215 Kovid-19 testi yapıldı, 2017 kişiye hastalık tanısı konuldu, 72 kişi hayatını kaybetti.
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