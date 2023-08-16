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Yaşam Türkiye'de şiddetli kuraklık alarmı! Meteoroloji'den tedirgin eden risk haritası...
Yaşam

Türkiye'de şiddetli kuraklık alarmı! Meteoroloji'den tedirgin eden risk haritası...

Yeniakit Publisher
2023-08-16 16:48:00 -
Türkiye'de şiddetli kuraklık alarmı! Meteoroloji'den tedirgin eden risk haritası...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan Temmuz ayı kuralık haritası tedirgin etti.

2023 Temmuz Ayı Meteorolojik Kuraklık Durumu'na ilişkin paylaşılan harita, ülkenin büyük bölümünün 'şiddetli kuraklık' altında olduğunu ortaya koydu.

Haritada; Trakya, Akdeniz, Ege, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin çok büyük kısmının 'şiddetli kuraklık' yaşadığı görüldü. Karadeniz, İç Ege, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve İç Anadolu'nun güneyinde Niğde ve Konya'da belirli bölgeler ile Batı Marmara'da kuraklık ölçümleri 'normal ve üzeri' olarak gösterildi.

Karadeniz hariç tüm bölgelerde yağış azaldı!

Meteoroloji'nin 2023 yılı Temmuz Ayı Alansal Yağış Raporu'na göre, Türkiye geneli temmuz ayı yağışları normalin ve geçen yıl temmuz ayı yağışlarının üzerinde gerçekleşti. Raporda, Temmuz ayında 18,4 mm olan yağış miktarının, (1991-2020) temmuz ayı normaline göre yüzde 18, geçen yıl temmuz ayı yağışlarına göre yüzde 100'den fazla artış gösterdiği belirtildi. Ancak bölge geneli yağışlarda, Karadeniz Bölgesi dışında tüm bölgelerde normaline göre azalma kaydedildiği açıklandı.

Bölgelere göre yağış miktarları ise şöyle;

Marmara: Bölgenin temmuz ayı yağışı 19,9 mm, normali 22,5 mm ve 2022 yılı temmuz ayı yağışı 16,9 mm. Yağışlar normaline göre yüzde 11 azaldı, 2022 yılı temmuz ayı yağışlarına göre yüzde 18 arttı.
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Ege: Bölgenin temmuz ayı yağışı 7,8 mm, normali 10,7 mm ve 2022 yılı temmuz ayı yağışı 4,3 mm. Yağışlar normaline göre yüzde 27 azaldı, 2022 yılı temmuz ayı yağışlarına göre yüzde 81 arttı.

Akdeniz: Bölgenin temmuz ayı yağışı 4,1 mm, normali 8,2 mm ve 2022 yılı temmuz ayı yağışı 2,3 mm. Yağışlar normaline göre yüzde 50 azaldı, 2022 yılı temmuz ayı yağışlarına göre yüzde 78 arttı.

İç Anadolu: Bölgenin temmuz ayı yağışı 7,4 mm, normali 10,2 mm ve 2022 yılı temmuz ayı yağışı 7,6 mm. Yağışlar normaline göre yüzde 28 azaldı, 2022 yılı temmuz ayı yağışları civarında yağış oldu.

Karadeniz: Bölgenin temmuz ayı yağışı 64,1 mm, normali 35,5 mm ve 2022 yılı temmuz yağışı 25,4 mm. Yağışlar normaline göre yüzde 81, 2022 yılı temmuz ayına göre yüzde 100'den fazla arttı.

Doğu Anadolu: Bölgenin temmuz ayı yağışı 13,9 mm, normali 15,4 mm ve 2022 yılı temmuz ayı yağışı 2,8 mm. Normaline göre yüzde 10 azaldı, 2022 yılı temmuz ayına göre yüzde 100'den fazla arttı.

Güneydoğu Anadolu: Bölgenin temmuz ayı yağışı 0,7 mm, normali 1,5 mm ve 2022 yılı temmuz ayı yağışı 0,5 mm. Yağışlar normaline göre yüzde 53 azaldı, 2022 yılı temmuz ayına göre yüzde 40 arttı.

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