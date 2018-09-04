Türkiye’de şarbon şoku

OĞUZHAN GÜLTEKİN / ANKARA

Kurban Bayramı’nın hemen ardından Türkiye’nin bazı bölgelerinde etkisini gösteren şarbon hastalığı ile ilgili tartışmalar sürüyor.

İTHAL HAYVANLARDAN BULAŞMASI MÜMKÜN DEĞİL

Akit’e açıklamalarda bulunan Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Talat Gözet, “Hayvanları ithal ederken bakanlık tarafından uygulanması gereken belli talimatlar olduğunu belirtti. “Bir hayvan şarbon bakterisini kaptığında en fazla 7 gün içerisinde hastalanır ve ölür” diyen Talat Gözet, “İthal edilen ülkeden bu hastalığın hayvanlarla gelmesi mümkün değil. Bizim ülkemizde daha 6 ay önce başka bir ilimizde görülen şarbon hastalığı kaçak kesim yapan bir vatandaşımızın canına mal olmuştu. Şu anda kendini gösteren bu hastalık ve telef olan hayvanların ister istemez eti, kemiği, kanları toprağa ve bölgedeki bitkilere bulaştı. Bu bölgede üretilen çayır otları, yoncalar eğer başka şehirlere nakledilirse buralara da bulaşma ihtimali çok yüksektir. Yurtdışından ithal edilen hayvanlardan birkaç tane numune kesilerek deli dana gibi hastalıkları araştırmak amacıyla kemik iliği alınır ve analiz edilir. Bu kesilen hayvanları veterinerler tespit eder ve kontrolleri yapılır. Gerekli tetkikler yapıldıktan sonra hayvanların nakil işlemleri başlatılır” ifadelerini kullandı.