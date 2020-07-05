Türkiye’de OSB’siz şehir kalmadı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) istişare toplantısında konuşan Varank, OSB’lerde yılın ilk yarısında 583 yeni fabrikanın üretime geçtiği bilgisini verdi. Söz konusu fabrikalar için 10 milyar liraya yakın yatırım harcaması yapıldığını ve bu sayede gıda, tekstil, kimyasal ürünler, makine-ekipman, kauçuk ile plastik imalatı gibi alanlarda üretim kapasitesinin geliştiğini kaydetti.

Varank, geçen ay 859 teşvik belgesi düzenlediklerine de dikkati çekti. “Haziranda teşvik tarihimizde aylık bazda düzenlenen en yüksek belge sayısına ulaştık. İlk 6 ayda geçen seneye göre yüzde 14’lük bir artışla 84 milyar liralık sabit yatırım için teşvik belgesi verdik” ifadelerini kullanan Varank, “Bu yatırımlar tamamlandığında 129 binin üzerinde vatandaşımıza yeni iş imkânı doğacak” şeklinde konuştu.