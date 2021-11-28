Koronavirüs salgınında ikinci yıla kısa bir zaman kaldı. Tüm dünya aşılarla birlikte salgından kurtulmayı hayal ederken Güney Afrika’da yeni bir mutasyon ortaya çıktı. 32 ayrı mutasyonu içerisinde bulundurduğu söylenen varyant pek çok Avrupa ülkesinde de tespit edildi. Peki, Nu varyantı Türkiye’de var mı?

Türkiye’de Nu varyantı var mı? Türkiye’de omicron varyantı görüldü mü?

Koronavirüs salgınıyla mücadele tüm hızıyla sürerken ortaya çıkan yeni mutasyonlar hem vatandaşları hem de bilim insanlarını kaygılandırıyor. Son olarak Omicron bir diğer ismiyle Nu varyantı ortaya çıktı. Hızla yayıldığı belirtilen varyantın ülkemizde tespit edilip edilmediği ise merak konusu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada "Farklı ülkelerde ortaya çıkan varyantlara bağlı gelişmeleri izliyor ve ülkemizin dışarıyla teması konusunda önlem alıyoruz. Gündemde olan Nu (omicron) varyantına karşı en erken önlem alan ülkelerdeniz. Türkiye'de en yaygın varyant Delta varyantıdır. Nu varyantına rastlanmamıştır” dedi.