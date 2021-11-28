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Sağlık Türkiye’de Nu varyantı var mı? Türkiye’de omicron varyantı görüldü mü?
Sağlık

Türkiye’de Nu varyantı var mı? Türkiye’de omicron varyantı görüldü mü?

Yeni varyant Türkiye’de görüldü mü? Son günlerde tüm dünyayı Omicron ya da bir diğer adıyla Nu varyantı telaşı sardı. Pek çok ülke sınırlarını kapattı. Peki, Türkiye’de nu varyantı görüldü mü? Yeni mutasyon Türkiye’de var mı?

Yeniakit Publisher
2021-11-28 17:19:00 -
Türkiye’de Nu varyantı var mı? Türkiye’de omicron varyantı görüldü mü?

Koronavirüs salgınında ikinci yıla kısa bir zaman kaldı. Tüm dünya aşılarla birlikte salgından kurtulmayı hayal ederken Güney Afrika’da yeni bir mutasyon ortaya çıktı. 32 ayrı mutasyonu içerisinde bulundurduğu söylenen varyant pek çok Avrupa ülkesinde de tespit edildi. Peki, Nu varyantı Türkiye’de var mı?

Türkiye’de Nu varyantı var mı? Türkiye’de omicron varyantı görüldü mü?

Koronavirüs salgınıyla mücadele tüm hızıyla sürerken ortaya çıkan yeni mutasyonlar hem vatandaşları hem de bilim insanlarını kaygılandırıyor. Son olarak Omicron bir diğer ismiyle Nu varyantı ortaya çıktı. Hızla yayıldığı belirtilen varyantın ülkemizde tespit edilip edilmediği ise merak konusu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada "Farklı ülkelerde ortaya çıkan varyantlara bağlı gelişmeleri izliyor ve ülkemizin dışarıyla teması konusunda önlem alıyoruz. Gündemde olan Nu (omicron) varyantına karşı en erken önlem alan ülkelerdeniz. Türkiye'de en yaygın varyant Delta varyantıdır. Nu varyantına rastlanmamıştır” dedi.

 

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