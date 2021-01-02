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Yaşam Türkiye'de mutasyonlu virüs hangi illerde görüldü?
Yaşam

Türkiye'de mutasyonlu virüs hangi illerde görüldü?

Mutasyonlu virüs hangi illerde var? Türkiye'ye İngiltere'den gelen mutasyonlu koronavirüs hastası 15 kişinin hangi şehirlerden olduğu belli oldu. Türkiye'de mutasyonlu virüs hangi illerde görüldü? İşte Türkiye'de mutasyonlu koronavirüsün görüldüğü iller...

Yeniakit Publisher
2021-01-02 16:26:00 -
Türkiye'de mutasyonlu virüs hangi illerde görüldü?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün akşam mutasyonlu koronavirüsün Türkiye'de 15 kişide görüldüğünü açıklamıştı. Bakan Koca'nın açıklamasının ardından mutasyonlu virüsün Türkiye'de hangi şehirlerde görüldüğü merak ediliyor. Türkiye'deki mutasyonlu koronavirüs hastası 15 kişiden birinin Balıkesir’in Edremit ilçesinde karantina altına alındığı öğrenildi. Öte yandan mutasyona uğramış virüsün İngiltere'den ilk olarak İstanbul'a gelen, daha sonra Gaziantep’e giden 2 kişide görüldüğü açıklandı.

Karantinaya alındı

Son dakika haberine göre Türkiye'ye İngiltere'den gelen mutasyonlu koronavirüs hastası 15 kişiden birinin Balıkesir’in Edremit ilçesinde karantina altına alındığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, İngiltere’den hava yolu ile gelen bir kişide havalimanında yapılan tarama testi sonrasında mutasyona uğramış koronavirüs çıktığı bilgisinin alınması üzerine Balıkesir’in Edremit ilçesindeki evinde karantina altına alındı. Mutasyona uğramış koronavirüs taşıyıcısı olduğu tespit edilen kişide semptomların hafif olduğu, evinde karantina altında tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Karantina altına alınan evde yaşayan diğer kişilerin yapılan testlerinin ise negatif çıktı.

Edremit’in Kızılkeçili Mahallesinde havalimanında yapılan test sonucunda mutasyonlu corona virüsü taşıyıcısı olduğu tespit edilen kişi hakkında bilgi veren Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal virüsün tespitinin hem ardından evin karantina altına alındığı, gerekli sağlık ve güvenlik önlemlerinin alındığını ifade ederek, “Tüm tedbirleri aldık, bir sıkıntı yok. Evinde. Aile karantinası uyguluyoruz. İngiltere'den gelen bir hasta. Normal çalışma düzenimizde tüm tedbirleri uyguluyoruz” dedi.

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