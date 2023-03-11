7,6 büyüklüğündeki deprem en çok orayı vurdu! Bölgede yollar 4 metre kaydı! Ürküten görüntü
Yollar 4 metre kaydı! Bölge havadan böyle görüntülendi: Deprem en çok orayı vurdu. Bölge havadan böyle görüntülendi. Görüntü En çok etkilenen olarak orayı işaret etti... Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin merkez üssü olan Kahramanmaraş'taki bazı kırsal mahalle yollarında hasar oluştu.
Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin merkez üssü olan Kahramanmaraş'taki bazı kırsal mahalle yollarında hasar oluştu.
Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sırasında Tevekkeli-Sivricehüyük ve Öksüzlü bağlantı yollarında çökmeler ile yaklaşık 4 metre kayma meydana geldi.
Depremin yollarda bıraktığı izler, dron ile de görüntüledi.
Görüntülerde, sağ ve sol şeridin bazı alanlarda karşılıklı birleşmesi, trafikte seyreden araçların aniden karşı yönden gelen araçla karşı karşıya gelmesi veya boşluk bir alan ile karşılaşması yer alıyor.
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