Babasının eve geç gelen biri olmadığını ve bu duruma yol açacak hastalığının da bulunmadığını aktaran Karaca, "Kalp, şeker, tansiyon yok. Yaşlılığa bağlı unutkanlıkları var ama sonradan hatırlar. Devletimizden Allah razı olsun. Babamın bulunması için yoğun çaba sarf ediliyor. AFAD koordinasyonunda emniyet çok iyi çalışıyor, jandarma harika, ellerinden geleni yapıyorlar. Babam zor durumda kalsa yardım ister. O gün telefonu çekmiyor. Cüzdanında telefon numaralarımız yazılı olarak var. Şarjı bitse bile birine arattırır. Bir düşmanı falan da yok." ifadelerini kullandı.