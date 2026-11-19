Bir dönem bordo-mavili formayı giyen Cardozo, yeşil sahalara veda etmesinin ardından Paraguay’da ticaret hayatına atıldı. İlk olarak et restoranı açan eski futbolcu, daha sonra yatırımlarını hayvancılık sektörüne taşıdı. Cardozo artık restoran işletmeciliği ve hayvancılıkla ilgileniyor.

TRABZONSPOR'DA 28 GOL KAYDETTİ

Kariyeri boyunca 780 karşılaşmada forma giyen Cardozo, 260 gol ve 84 asistlik performans sergiledi. Paraguaylı golcü, Trabzonspor formasıyla çıktığı 66 maçta 28 gol atarken 6 da asist yaptı.

BENFICA'DA GOLLERİYLE TARİHE GEÇTİ

Cardozo, kariyerinin en başarılı dönemlerinden birini Portekiz ekibi Benfica'da yaşadı. Burada 293 karşılaşmada 172 gol ve 38 asist kaydeden yıldız futbolcu, son olarak formasını giydiği Paraguay temsilcisi Club Libertad Asuncion'da ise 352 maçta 136 gol ve 37 asist üretti.

Paraguaylı eski golcü, kariyeri boyunca Olympiakos ve Newell's Old Boys takımlarında da forma giydi.