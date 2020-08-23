  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Türkiye'de Kovid-19'u yenenlerin sayısı 237 bin 165'e ulaştı
Aktüel

Türkiye'de Kovid-19'u yenenlerin sayısı 237 bin 165'e ulaştı

Türkiye'de son 24 saatte 1217 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 258 bin 249, can kaybı 6 bin 121 oldu - Son 24 saatte 795 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 237 bin 165'e yükseldi - Sağlık Bakanı Koca: - "Bugün 80 binden fazla yeni test yapıldı. 1217 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor" - "Pnömoni oranı kontrol sınırında seyrediyor. Gücümüz, tedbirlere uyumumuz kadar. Sonunda yenilen virüs olacak"

Yeniakit Publisher
2020-08-23 21:04:27 -
Türkiye'de Kovid-19'u yenenlerin sayısı 237 bin 165'e ulaştı

ANKARA (AA) - Türkiye'de son 24 saatte 1217 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 258 bin 249, can kaybı 6 bin 121 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan, Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 80 bin 302 test yapıldı, 1217 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Son 24 saatte 19 hasta vefat etti, 795 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 237 bin 165'e çıktı.

Toplam test sayısı 6 milyon 327 bin 466, vaka sayısı 258 bin 249, vefat sayısı 6 bin 121 olarak kayıtlara geçti.

Ağır hasta sayısı 783, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,5 oldu.

- "Sonunda yenilen virüs olacak"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün 80 binden fazla yeni test yapıldı. 1217 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. Pnömoni oranı kontrol sınırında seyrediyor. Gücümüz, tedbirlere uyumumuz kadar. Sonunda yenilen virüs olacak."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Esed tatil için Türkiye’de!
Gündem

Esed tatil için Türkiye’de!

Suriye’deki katil rejimin diktatörü Beşar Esed’in kızı Zein el-Esed, İstanbul'da tatil yapan arkadaşlarını ziyaret ettikten sonra Bodrum'a g..
Ahmet Hakan’dan çarpıcı yorum: İşin rengi değişti
Medya

Ahmet Hakan’dan çarpıcı yorum: İşin rengi değişti

İçeriğinde barındırdığı rezalet dizi ve filmlerle toplum ahlakını yozlaştıran ve tepkilerin odağı haline gelen Netflix’in son skandalı tüm d..
Ne altın ne dolar ne de gümüş! Satan bin pişman... Para basıyor
Ekonomi

Ne altın ne dolar ne de gümüş! Satan bin pişman... Para basıyor

Son dönemlerde el yakan ikinci el otomobil fiyatları, artmaya devam ediyor. Konuya ilişkin açıklama yapan Adana Oto Alım Satım Komisyoncular..
Satılık 2014 model Dacia Dokker
Satılık 2014 model Dacia Dokker

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı