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Aktüel

Türkiye'de Kovid-19 tespit edilenlerden 197 bin 733'ü iyileşti

Son 24 saatte 1013 kişi iyileşti, 947 kişiye tanı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti - Toplam vaka sayısı 215 bin 940, can kaybı 5 bin 419 oldu - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: - "1000'in altındaki ikinci günümüz. Yeni iyileşen hasta sayımız, yeni vaka sayısından fazla"

Yeniakit Publisher
2020-07-15 21:05:01 -
Türkiye'de Kovid-19 tespit edilenlerden 197 bin 733'ü iyileşti

ANKARA (AA) - Türkiye'de son 24 saatte 947 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 215 bin 940, can kaybı 5 bin 419 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 42 bin 320 test yapıldı, 947 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 17 hasta vefat etti, 1013 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 4 milyon 107 bin 498, vaka sayısı 215 bin 940, vefat sayısı 5 bin 419 olarak kayıtlara geçti.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1206, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 401, toplam iyileşen hasta sayısı ise 197 bin 733 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"1000'in altındaki ikinci günümüz. Yeni iyileşen hasta sayımız, yeni vaka sayısından fazla. Malatya, Trabzon, Kilis, Yalova, Bayburt ve Ardahan'da 3 gündür pnömoniye hiç rastlanmadı. Yeni vaka verileri yakın günlerde ciddiyetimizin arttığını gösteriyor."

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