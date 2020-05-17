  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye'de Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 110 bine yaklaştı

Madagaskar'da Kovid-19'dan ilk can kaybı yaşandı

İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 31 bin 908'e yükseldi

Kovid-19 tedavisinde kullanılan ilaçların izotopları yerli imkanlarla sentezlenecek

Siirt'te 3 teröristin korucunun şehit edildiği yerde etkisiz hale getirildiği bildirildi
için kalan
Sağlık

Türkiye'de Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 110 bine yaklaştı

Türkiye'de son 24 saatte 1368 kişiye yeni tip koronavirüs tanısı kondu, 44 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 149 bin 435, can kaybı 4140 oldu. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı ise 109 bin 962'ye ulaştı.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 19:53:00 -
Türkiye'de Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 110 bine yaklaştı

 

 

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 35 bin 369 test yapıldı. Bu kapsamda 1368 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 44 kişi vefat etti, 1825 hasta iyileşti.

Toplam test sayısı 1 milyon 624 bin 994, vaka sayısı 149 bin 435, vefat sayısı 4 bin 140, yoğun bakımdaki hasta sayısı 914, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 468, iyileşen sayısı ise 109 bin 962 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son verilere ilişkin Twitter hesabından, "Yeni vaka sayımızda beklenen düzeyde bir düşüş gerçekleşti. Bazı verilerse genel seyir içinde olağan değişkenlikler gösterdi. Koronavirüsün yayılmasına karşı verdiğimiz mücadelede evde kaldığımız günlerin rolü çok büyük. Yarın ve ertesi gün evde kalalım." paylaşımında bulundu. 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı