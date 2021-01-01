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Yaşam Türkiye'de kim ne zaman aşılacanak?
Yaşam

Türkiye'de kim ne zaman aşılacanak?

Sinovac'ın koronavirüs aşısı Türkiye'ye ulaştı. Aşının gelmesi ile aşılama süreci merak kazandı. Türkiye'de aşılama ne zaman kimden başlayacak? İşte Türkiye'nin aşılama programı...

Yeniakit Publisher
2021-01-01 23:40:00 -
Türkiye'de kim ne zaman aşılacanak?

Çin'den yola çıkan Sinovac'ın koronavirüs aşısı Türkiye'ye ulaştı. 3 milyon doz aşı Ankara Esenboğa Havalimanı'na geldikten sonra Sağlık Bakanlığı'nın deposuna nakledildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 14 günlük test sürecinin ardından olumsuz bir durumla karşılaşılmazsa aşılama sürecine geçileceğini belirtti.

Türkiye'de kim ne zaman aşılacanak?

Türkiye’de COVID-19’a karşı ilk aşılama 11 Aralık’tan sonra başlayacak. Peki aşılama kaç grupta yapılacak, ilk ve en son kimler aşılanacak? Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Türkiye’nin aşı stratejisini anlattı...

Öncelik en risklilerin

Türkiye’de planlama yapılırken ilk grupta sağlık çalışanları, 65 yaş üzeri kişiler; önce kronik hastalığı olanlar, sonra diğer 65 yaş üzeri kişiler ve kalabalık içerisinde bulunan huzurevi, bakımevi gibi yerlerdeki kişiler ile engelli bireylerin aşılanması söz konusu olacak.

Polis, Asker ve Öğretmenler

Sonra toplumda hizmet önceliği olan kişiler; polisler, askerler, öğretmenler, adliye çalışanları, cezaevlerinde çalışanlara aşı yapılabilir.

Hizmet sektöründekiler

Hizmetin sürdürülmesi yönünden öncelikli olan gruplar yani belediye çalışanları, doğalgaz, elektrik, telefon, internet hizmetleri gibi gruplar bir sonraki grup. Daha sonra peyderpey diğer gruplara doğru gidecek.

Tüm bireyler

En son aşamada tüm bireylerin aşılanması söz konusu olacak. Yani öncelikle hasta oldukları zaman en çok kayıp yaşayanlar, daha sonra toplumda daha çok dolaşımda olan, diğer insanlara hastalığı bulaştırma, taşıma ihtimali olanlar, ardından tüm bireylere olacak şekilde bir strateji söz konusu.

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