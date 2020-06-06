Türkiye’de kamu binaları arasında ilk yeşil bina sertifikasını Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası aldı

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), merkezi İngiltere’nin başkenti Londra’da olan BuildingResearchEstablishment Global’den Sıradışı seviyesinde "Yeşil Bina Sertifikası" aldı.

Zafer Kalkınma Ajansı’nın 2018 yılı Çevre ve Enerji Altyapı Mali Destek Programı çerçevesinde hazırlanan “ATSO Yeşil Etikete Kavuşuyor” başlıklı proje kabul edildikten sonra merkezi İngiltere’nin başkentinde olan BuildingResearchEstablishment Global’e başvuru gerçekleştirildi. Danışmanlık şirketi Turkeco’nun katkılarıyla büyük bir başarı elde edildi. BREEAM’in ATSO hizmet binası ve çevresi için belirlediği kıstasları birebir yerine getiren ATSO, yaklaşık 2 yıllık yoğun bir çalışmanın sonucunda "Yeşil Bina Sertifikası" almaya hak kazandı. Türkiye’de, var olan binalar arasında bina yönetimi ve varlık yönetimi kategorilerinde, bu seviyede sertifika alan ilk kamu kuruluşu olan Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası hizmet binası, yine Zafer Kalkınma Ajansı desteği ile hayata geçirdiği iki Güneş Enerjisi Projesi ile de öne çıktı.

“Çevreye duyarlı olan bir odayız”

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, ATSO’nun aldığı Yeşil Bina Sertifikası hakkında basın açıklaması yaptı. Serteser, “Malumunuz olduğu üzere Dünya Çevre Günü. Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınından sonra evlere çekildiğimiz zor bir süreç yaşadık. Bu süreçte gördük ki, biz evlerde zaman geçirirken İstanbul Boğazı yunusların, şehirlerimizin gökleri ise kuşların oldu. Uzak denilen dağlar, arada hiçbir mesafe olmamacasına göründü. Doğa, adeta kendini yeniledi. Bu dünyanın tüm canlılarla birlikte paylaştığımız bir yer olduğunu bir kez daha gördük. Bu zorlu süreci atlatırken yeni normal kavramı ile tanıştık. Yeni normalde çevre hakkındaki bilincin de öne çıkacağını düşünüyoruz. Hatırlayacağınız üzere Odamız, 2018 yılında TEMA Vakfı’na kurumsal üye olmuş ve çevre hakkındaki duyarlılığını ortaya koymuştu. Bugün sizlerle, önemli bir haberi daha paylaşacağız. Odamız, daha önce size birkaç kez bahsettiğimiz Yeşil Bina Sertifikası’nı almış bulunuyor. Odamız hizmet binası, ülkemizde, merkezi İngiltere’de olan BREEAM’den Outstending (Sıradışı) düzeyde belge alan, var olan yapılar arasında ilk kamu kuruluşu binası oldu” dedi.