Türkiye’de kaç kişi aşılandı? Koronavirüs aşısı yan etkisi oldu mu?

Kaç kişi korona aşısı oldu? Çin’de üretilen CoronaVac aşısı ülkemizde acil kullanım onayı aldı. Onay kararının ardından öncelikle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyeleri aşı oldu. 14 Ocak’tan itibaren ise 81 ilde sağlık çalışanlarının aşılanmasına başlandı. Peki, koronavirüs aşısı yan etkisi oldu mu?

Türkiye’de kaç kişi aşılandı?

Ülkemizde sağlık çalışanlarına aşı yapılmaya devam ediyor. 17 Ocak Pazar günü 18.00 itibariyle ülkemizde 702.873 kişi aşılandı. Alınana bilgilere göre hafta içi sağlık çalışanlarının aşılanması noktalanacak. Ardından resmi ve özel huzurevleri, engelli bakım merkezleri ve korumaevlerinde kalanlar ile personel aşılanacak.

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Koronavirüs aşısı yan etkisi oldu mu?

Aşı sırasını bekleyen vatandaşlar bir yan etkinini gözlenip gözlenmediğini merak ediyor. Şimdiye kadar bildirilen ciddi bir yan etkinini olmadığı uzmanlarca ifade ediliyor. Aşı olanların büyük kısmında yan etki olmadığı ancak az da olsa bazı kişilerde baş ağrısı, yorgunluk, hafif ateş ve aşı bölgesinde kızarıklık gözlendiği ifade ediliyor.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı ve Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, pandeminin sona ermesi için aşının son derece önemli olduğunu vurguladı. Taşova, “Pandemiyi sonlandırmanın en önemli noktası, toplumun yüzde 60-70'nin enfeksiyonu geçirmesi ya da aşıyla bağışık hale gelmesi. Birçok aşı çalışması var. Herkesin aşılanması rahat bir nefes almamız için imkan sağlayacaktır” diye konuştu.

Prof. Dr. Yeşim Taşova, “Mevcut aşı yaklaşık 150 yıllık teknoloji olan inaktif virüs aşısıdır. Bununla ilgili diğer mikroorganizmalarla gelişen enfeksiyonlarda birçok aşı olduk. Bu yüzden ben de ilk aşı olan grup içerisinde yer aldım. Diğer aşılarda bildiğimiz ve yeni aşı teknolojileri var. Bu anlamdaki gelişmelerin ümit verici olduğunu düşünüyorum” dedi.