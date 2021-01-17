  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Türkiye’de kaç kişi aşılandı? Koronavirüs aşısı yan etkisi oldu mu?
Sağlık

Türkiye’de kaç kişi aşılandı? Koronavirüs aşısı yan etkisi oldu mu?

Korona aşısı olanların sayısı güncel |CoronaVac aşısına acil kullanım onayı verildikten sonra ülkemizde aşılama çalışmaları başladı. Milyonlarca kişi aşı sırasının kendine ne zaman geleceğini, sağlık çalışanlarının aşılanmalarının bitip bitmediğini araştırıyor. Peki, Türkiye7de kaç kişiye korona aşısı yapıldı? Kimlere korona aşısı yapıldı? Türkiye aşı son durum

Yeniakit Publisher
2021-01-17 18:04:00 -
Türkiye’de kaç kişi aşılandı? Koronavirüs aşısı yan etkisi oldu mu?

Kaç kişi korona aşısı oldu? Çin’de üretilen CoronaVac aşısı ülkemizde acil kullanım onayı aldı. Onay kararının ardından öncelikle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyeleri aşı oldu. 14 Ocak’tan itibaren ise 81 ilde sağlık çalışanlarının aşılanmasına başlandı. Peki, koronavirüs aşısı yan etkisi oldu mu?

Türkiye’de kaç kişi aşılandı?

Ülkemizde sağlık çalışanlarına aşı yapılmaya devam ediyor. 17 Ocak Pazar günü 18.00 itibariyle ülkemizde 702.873 kişi aşılandı. Alınana bilgilere göre hafta içi sağlık çalışanlarının aşılanması noktalanacak. Ardından resmi ve özel huzurevleri, engelli bakım merkezleri ve korumaevlerinde kalanlar ile personel aşılanacak.

CANLI-ŞİMDİYE KADAR KAÇ KİŞİNİNİ AŞI OLDUĞUNU ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Koronavirüs aşısı yan etkisi oldu mu?

Aşı sırasını bekleyen vatandaşlar bir yan etkinini gözlenip gözlenmediğini merak ediyor. Şimdiye kadar bildirilen ciddi bir yan etkinini olmadığı uzmanlarca ifade ediliyor. Aşı olanların büyük kısmında yan etki olmadığı ancak az da olsa bazı kişilerde baş ağrısı, yorgunluk, hafif ateş ve aşı bölgesinde kızarıklık gözlendiği ifade ediliyor.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı ve Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, pandeminin sona ermesi için aşının son derece önemli olduğunu vurguladı. Taşova, “Pandemiyi sonlandırmanın en önemli noktası, toplumun yüzde 60-70'nin enfeksiyonu geçirmesi ya da aşıyla bağışık hale gelmesi. Birçok aşı çalışması var. Herkesin aşılanması rahat bir nefes almamız için imkan sağlayacaktır” diye konuştu.

Prof. Dr. Yeşim Taşova, “Mevcut aşı yaklaşık 150 yıllık teknoloji olan inaktif virüs aşısıdır. Bununla ilgili diğer mikroorganizmalarla gelişen enfeksiyonlarda birçok aşı olduk. Bu yüzden ben de ilk aşı olan grup içerisinde yer aldım. Diğer aşılarda bildiğimiz ve yeni aşı teknolojileri var. Bu anlamdaki gelişmelerin ümit verici olduğunu düşünüyorum” dedi.

Ne zaman koronavirüs aşısı olurum? Aşıda kaçıncı sıradayım?
Ne zaman koronavirüs aşısı olurum? Aşıda kaçıncı sıradayım?

Sağlık

Ne zaman koronavirüs aşısı olurum? Aşıda kaçıncı sıradayım?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İşte okulların ve restoranların açılacağı tarih! Sağlık Bakanlığı açıkladı
Gündem

İşte okulların ve restoranların açılacağı tarih! Sağlık Bakanlığı açıkladı

Koronavirüs yasakları sürerken, "gevşeme" beklentisi de giderek artıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "gevşeteceğiz" çıkışı sonrası Sağlık Bakan..
İran'la imzalar atıldı! Türkiye'den bomba hamle...
Ekonomi

İran'la imzalar atıldı! Türkiye'den bomba hamle...

İran ile imzalanan yeni mutabakatla birlikte, Türkiye'den İran, Orta Asya ülkeleri, Pakistan, Afganistan ve Basra Körfezi ülkelerine yapılan..
7'nci kez yakalanınca ehliyetine 2046'ya kadar el konuldu
Gündem

7'nci kez yakalanınca ehliyetine 2046'ya kadar el konuldu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, 7'nci kez alkollü araç kullanırken yakalanan sürücünün ehliyetine 2046 yılına kadar el kondu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay