Kime kaç kişiye aşı yapıldı? | Ülkemizde koronavirüs aşı çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Getirilen 3 milyon doz aşı 1,5 milyon kişiye yapılacak. Peki, kaç kişiye korona aşısı yapıldı?

Türkiye'de kaç kişi aşı oldu? | Aşı sırası bize ne zaman gelir?

14 Ocak Perşembe günü aşılama çalışmaları başladı. 18 Ocak Pazartesi saat 14.00 itibariyle ülkemizde 798.822 kişi aşılandı. Sağlık çalışanlarının aşılanmasının önümüzdeki birkaç gün içerisinde tamamlanması bekleniyor. Sağlık çalışanlarının ardından yaşlı, engelli, koruma evleri gibi yerlerde kalan ve çalışanlar aşılanacak. Aşılama çalışmalarının sıralamasıyla ilgili olarak Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu bir sıralama belirledi.

İşte, aşı takvimi sıralaması:

Birinci aşama;

A Grubu: Sağlık kurumunda çalışanlar (kamu, özel, üniversite, vakıf vb. tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültesi stajyer öğrencileri dahil) ile tüm eczane çalışanları (eczacı ve kalfalar dahil)

B Grubu: Yaşlı, engelli, koruma evleri gibi yerlerde kalan ve çalışanlar

C Grubu: 65 yaş ve üstü bireyler

İkinci aşama

A Grubu: Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, kritik görevlerdeki kişiler, zabıta, özel güvenlik, Adalet Bakanlığı, cezaevleri, eğitim sektörü (öğretmenler ve öğretim üyeleri), gıda sektörü (SGK kayıtlarına göre) çalışanları (fırın, yemek fabrikaları, gıda imalathaneleri, ambalajlanmış su üreticileri vb.), taşımacılık (SGK kayıtlarına göre) sektöründe çalışanlar

B Grubu: 50-64 yaşlarındaki bireyler

Üçüncü aşama;

A Grubu: Kronik hastalığı bulunanlar

B Grubu: 40-49 yaşındakiler

C Grubu: 30-39 yaş

D Grubu: 18-29 yaş

Dördüncü aşama;

Aşılanma sırası geldiği halde zamanında yaptırmayanlar aşılanacak.