  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Türkiye'de kaç kişi aşı oldu? | Aşı sırası bize ne zaman gelir?
Sağlık

Türkiye'de kaç kişi aşı oldu? | Aşı sırası bize ne zaman gelir?

Kaç kişiye korona aşısı yapıldı? | Türkiye’de CoronaVac aşısına acil kullanım onayı verildi. Acil kullanım onayının ardından 14 Ocak Perşembe günü 81 ilde sağlık çalışanlarının aşılanmasına başlanıldı. Peki, Türkiye’de kaç kişi aşı oldu? Aşı sırası bana ne zaman gelir? Aşıda hangi sıraya uyulacak? Aşı randevusu ne zaman verilecek?

Yeniakit Publisher
2021-01-18 14:55:00 -
Türkiye'de kaç kişi aşı oldu? | Aşı sırası bize ne zaman gelir?

Kime kaç kişiye aşı yapıldı? | Ülkemizde koronavirüs aşı çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Getirilen 3 milyon doz aşı 1,5 milyon kişiye yapılacak. Peki, kaç kişiye korona aşısı yapıldı?

Türkiye'de kaç kişi aşı oldu? | Aşı sırası bize ne zaman gelir?

14 Ocak Perşembe günü aşılama çalışmaları başladı. 18 Ocak Pazartesi saat 14.00 itibariyle ülkemizde 798.822 kişi aşılandı. Sağlık çalışanlarının aşılanmasının önümüzdeki birkaç gün içerisinde tamamlanması bekleniyor. Sağlık çalışanlarının ardından yaşlı, engelli, koruma evleri gibi yerlerde kalan ve çalışanlar aşılanacak. Aşılama çalışmalarının sıralamasıyla ilgili olarak Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu bir sıralama belirledi.

İşte, aşı takvimi sıralaması:

Birinci aşama;

A Grubu: Sağlık kurumunda çalışanlar (kamu, özel, üniversite, vakıf vb. tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültesi stajyer öğrencileri dahil) ile tüm eczane çalışanları (eczacı ve kalfalar dahil)

B Grubu: Yaşlı, engelli, koruma evleri gibi yerlerde kalan ve çalışanlar

C Grubu: 65 yaş ve üstü bireyler

İkinci aşama

A Grubu: Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, kritik görevlerdeki kişiler, zabıta, özel güvenlik, Adalet Bakanlığı, cezaevleri, eğitim sektörü (öğretmenler ve öğretim üyeleri), gıda sektörü (SGK kayıtlarına göre) çalışanları (fırın, yemek fabrikaları, gıda imalathaneleri, ambalajlanmış su üreticileri vb.), taşımacılık (SGK kayıtlarına göre) sektöründe çalışanlar

B Grubu: 50-64 yaşlarındaki bireyler

Üçüncü aşama;

A Grubu: Kronik hastalığı bulunanlar

B Grubu: 40-49 yaşındakiler

C Grubu: 30-39 yaş

D Grubu: 18-29 yaş

Dördüncü aşama;

Aşılanma sırası geldiği halde zamanında yaptırmayanlar aşılanacak.

Bebeklik aşıları ayları | 1. sınıf aşıları kaç aya çekildi?
Bebeklik aşıları ayları | 1. sınıf aşıları kaç aya çekildi?

Sağlık

Bebeklik aşıları ayları | 1. sınıf aşıları kaç aya çekildi?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Savaş uçağı Türkiye'ye karşı havalandı
Dünya

Savaş uçağı Türkiye'ye karşı havalandı

Doğu Akdeniz ve Ege'de tepki çeken adımlara imza atan Yunanistan, ordusunu güçlendirmeye başladı. Atina yönetimi, orduya 15 bin asker alımı ..
Biden’dan işareti aldı millete saldırıya geçti
Dünya

Biden’dan işareti aldı millete saldırıya geçti

ABD’nin yeni Başkanı Joe Biden’ın seçilmeden önce Türkiye aleyhine sarfettiği sözlerden cesaret alan CHP’nin kasetçi Genel Başkanı Kılıçdaro..
Kemalist kafa işte bu... Öğretim görevlisinden çarşaflı kadınlarla ilgili iğrenç sözler!
Gündem

Kemalist kafa işte bu... Öğretim görevlisinden çarşaflı kadınlarla ilgili iğrenç sözler!

Karabük Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olan Yrd. Doç. Dr. Devrim Ümit’in online derste çarşaf giyen kadınlar için sarfettiği alçak sözle..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay