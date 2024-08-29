Türkiye'de ilk ve tek! O sektörün cazibe merkezi

2007 yılında kamulaştırma çalışmalarına başlayan, 2016 yılında ilk fabrikasında üretimin başladığı MPİOSB’de hali hazırda 31 parselde üretim devam etmekte olup 3 bin kişilik istihdam sağlanıyor.

Yerli ve yabancı sermayeli olmak üzere plastik sektörünün öncü firmalarının yer aldığı ve 85 Hektar alanda 40 sanayi parselinin bulunduğu MPİOSB’de inşaatları tamamlanmak üzere olan 9 parselin de üretime geçmesi ile tam doluluğun sağlanması ve istihdamın 4 bin kişiye çıkması planlanıyor.

PLASTİK SEKTÖRÜ İÇİN CAZİBE MERKEZİ

İzmir ilinin plastik üretimi için teşvik almayan bir bölge olduğunu söyleyen Bölgenin kurucu başkanı olan ve halen de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdüren Salih Esen, “İzmir’de herhangi bir OSB’de plastik üretimi yapan bir firma Bölgesel Teşviklerden yararlanamamaktadır. Ancak bizim Organize Sanayi Bölgemizde yatırım yapan bir sanayici ihtisas özelliğimizden dolayı 2. Bölge teşviklerinden yararlanabilmektedir. Bu sebepten dolayı da bölgemiz plastik sektörü için cazibe merkezi olmuştur. 2020 yılında tüm parsellerimiz tahsis edilmiş olup boş parselimiz bulunmamaktadır. Bu tarihten sonra gelen yoğun parsel taleplerine cevap veremedik. Genişleme imkânımız olmadığından dolayı kendi sınırlarımız içerisinde imar planı değişiklikleri yaparak bölgemize yeni parseller kazandırma gayreti içerisindeyiz” dedi.

“MODERN ALTYAPIYA SAHİBİZ”

Bölgede yatırım yapan sanayicilere verilen hizmetlerden bahseden MPİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Salih Esen, “Diğer birçok OSB’de bulunmayan yangın anında kullanılmak üzere temiz su şebekesinden bağımsız yangın hattı şebekemizi de devreye aldık. Bunun yanı sıra kullanılan teknoloji olarak Ege Bölgesi’nde emsali olmayan Arıtma Tesisimizi 2021 yılında faaliyete geçirdik. Moving Bed Biofilm Reactor (MBBR) sistemi ile kurulan tesisimiz diğer arıtma tesislerine nazaran daha küçük bir alanda inşa edilerek bölgemize ilave alan kazandırmakla birlikte, tesisten çıkış suyumuz standartlar gereği normal kabul edilen değerlerden bile daha temiz çıkmaktadır. Gelecekteki hedefimiz, tesisimizden çıkan bu suyu geri dönüştürerek katılımcılarımızın proseslerinde kullanımını sağlamak ve doğal su kaynaklarımızı korumak olacak” ifadelerine yer verdi.

“YEŞİLE DUYARLI OSB’YİZ”

Arıtma tesislerinde çevreyi rahatsız edecek bir koku olmadığını hatırlatan Esen, “Bunun bir sebebi de plastik sektörünün koku ve gürültüden uzak bir üretim prosesine sahip olmasıdır. Yeşile duyarlı bir OSB’yiz. Bölgede daha üretim başlamadan sağlık koruma bantlarımıza 1000’den fazla ağaç diktik. İnşaatı tamamlanan parsellerin çevrelerini de yeşil ile donattık. Çevreye verdiğimiz bu önemi Yeşil OSB unvanını da alarak taçlandırmayı planlıyoruz. Yine Türkiye’de sayılı OSB’de bulunan elektrik, su ve doğalgaz şebekelerimizin tümünü kapsayan SCADA Sistemimizi de devreye almış bulunmaktayız. Bunun yanı sıra Scada Sistemimizdeki verileri katılımcılarımız ile paylaşarak üretimlerindeki anlık elektrik, su ve doğalgaz kullanımlarını takip edecekleri “Katılımcı Portalı” projemizi de bu ay içerisinde tamamlamak üzereyiz” şeklinde konuştu. (Sanayi Gazetesi)