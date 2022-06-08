Türkiye’de ilk kez uygulanan yeni bir konsept: Beyoğlu Mahalle Bahçeleri

İstanbul’un göz bebeği Beyoğlu, tarihi birikimiyle yerli ve yabancı turistlerin ilk buluşma noktası olma özelliğini koruyor. Beyoğlu Belediyesi, ilçenin tarihi dokusunu koruyarak yeni yaşam alanları oluşturmak amacıyla Türkiye’de ilk kez uygulanan yeni bir konsept geliştirdi. Bu kapsamda çok büyük alanlar olmasa da ilçe sakinlerine rahat bir nefes aldıran Mahalle Bahçeleri projesi hayata geçirildi. Proje çerçevesinde mahallelerde boş olan küçük ve orta ölçekli alanlar Mahalle Bahçesi olarak yeniden inşa edilmeye başlandı.

Mahalleler yeniden çocuk sesleriyle şenlendi

Havaların ısınmasıyla birlikte yapımı tamamlanan mahalle bahçeleri yoğun ilgi gördü. Vatandaşlar tarafından büyük sevinçle karşılanan projeyle mahalleler yeniden çocuk sesleriyle şenlenmeye başladı. Vatandaşlara şehrin kalbinde kendi mahallelerinde yeni yaşam alanları sunan Mahalle Bahçeleri’nde oturma alanları, yürüyüş alanları, yeşil alanlar, mini voleybol ve basketbol sahası, çocuklar için oyun grupları ile spor aletleri gibi birçok unsur bulunuyor.

2024’te 60 mahalle bahçesi hizmete açılmış olacak

Ailelerin çocuklarıyla birlikte kendi mahallelerinde rahatça zaman geçirebileceği alanlar olarak inşa edilen Mahalle Bahçeleri’nin 27 tanesi tamamlanarak hizmete açıldı. 4 mahalle bahçesinin yapımında ise sona gelindi. Hummalı bir şekilde devam eden çalışmalar kapsamında 2024 yılının ikinci çeyreğine kadar ilçe genelinde toplamda 60 tane mahalle bahçesi tamamlanarak devreye alınmış olacak.

Çocuklara ve gençlere park sözü vermiştik

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, seçim döneminde çocuklara park yapacağı sözünü verdiğini söyledi. Yıldız, “Seçim kampanyası döneminde Beyoğlu’nu dolaşırken metruk, terk edilmiş yerler ve boş arsalar görmüştük. Beyoğlu çok tarihi bir yer olması dolayısıyla neredeyse bu tür yerlerin çok az olduğu her taraf eski bina. Biz de ziyaretlerimizi yaparken çocuklara ve gençlere’ Buraları minikler için oyun parkı ve yeşil alan haline getireceğiz’ diye söz vermiştik. Bugün vermiş olduğumuz sözü yerine getirmenin gururunu yaşıyoruz” dedi.

Çocuklarımızın ve ailelerinin sevincine şahit olmak bizleri mutlu ediyor

Başkan Yıldız, “Mahallelerimize gerçekleştirdiğimiz ziyaretler esnasında tespit ettiğimiz alanlarda ilk olarak mülkiyet sorununu çözerek çalışmalarımızı başlatıyoruz. Bugüne kadar 26 Mahalle Bahçe’mizi hizmete sunduk, 4 tanesini de önümüzdeki günlerde açmış olacağız. Hedefimiz 2024 yılının ortalarına kadar 60 Mahalle Bahçesini Beyoğlu’muza kazandırmak. Bu minvalde çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Amacımız çocuklarımız mahalleden kopmadan okul çıkışlarında ve hafta sonlarında gelip burada güvenli bir şekilde oyunlarını oynamaları; vatandaşlarımızın temiz, ferah alanlarda keyifli bir yaşam sürmeleriydi. Açmış olduğumuz bahçelerimizde çocuklarımızın ve ailelerinin sevincine şahit olmak bizleri mutlu ediyor” ifadelerini kullandı.