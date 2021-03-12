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Gündem Türkiye'de ilk! Alkollü sürücüye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi
Gündem

Türkiye'de ilk! Alkollü sürücüye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

Alkollü araç kullanarak 3 kişinin ölümüne 13 kişinin de yaralanmasına neden olan Ömer Yağcı'ya, ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 54 yıl 10 ay hapis cezası verildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-12 09:50:00 -
Türkiye'de ilk! Alkollü sürücüye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

Tarihler 8 Temmuz 2018'i gösterirken İzmit yönünde ilerleyen Ömer Yağcı idaresindeki otomobil, hatalı sollama yaptığı sırada karşı yönden gelen Ali Doğru idaresindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazanın etkisiyle savrulan araçlar, yol üzerindeki Eray Erecik ve Hasan Gıdık idaresindeki araçlara çarptı.

3 ölü, 13 yaralı

Kazada, Ali Doğru'nun kullandığı otomobilde bulunan 37 yaşındaki Erkan Doğru (37), annesi Remziye Doğru ve Erkan Doğru'nun 2 yaşındaki oğlu Ertuğrul Hamza Doğru yaşamlarını kaybederken, araçlarda bulunan 13 kişi ise yaralandı.

2.70 promil alkollü

Kaza sonrasında yapılan kan testinde 2.70 promil alkollü olduğu belirlenen Ömer Yağcı tutuklandı.

Ömer Yağcı’nın, Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Davanın bugün görülen duruşmasında tüm delil ve ifadeleri inceleyen mahkeme heyeti, kararını açıkladı.

Yüzde 100 kusurlu

Bilirkişi raporlarına göre 4 aracın karıştığı, 3 kişinin öldüğü ve 13 kişinin yaralandığı kazada Ömer Yağcı yüzde 100 kusurlu bulundu.

Ağırlaştırılmış müebbbet

Mahkeme heyeti karar duruşmasında tutuklu sanık Ömer Yağcı’yı ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 54 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı.

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Yorumlar

Orhan inan

Müthiş bir karar olmuş. Mahkeme Heyetini tebrik ediyorum.
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Resat

Alkol satışları bayağı bir seviyeyi aşmış olmaliki satışları etkiler korkusu olmadan bir karar verilmiş. Önceleri alkol hafiflertici sebep sayiliyordu da. kk adalet istiyoruz diye yollara dusurulur. Bir lobi tarafından.
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