Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Türkiye’de hibrit araç satışı hızla artıyor

Türkiye’de bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 121,5’lik artışla bin 247 adet hibrit araç satışı gerçekleşti.

01 Mayıs 2018 Salı 11:58
Türkiye’de hibrit araç satışı hızla artıyor

Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Platformu’nun (TEHAD) ocak-mart verilerine göre, yüzde 100 elektrikli 48 adet araç satıldı.  Aynı dönemde hibrit araç satışı bin 247 adede ulaştı. Söz konusu rakam, geçen yılın aynı döneminde 563 adet seviyesindeydi. Hibrit otomotiv pazarında en fazla ilgiyi, geçen yıl da olduğu gibi Toyota C-HR modeli görürken, bu modelde 3 ayda 920 otomobil satışı gerçekleşti.

Bu dönemde, geçen yıl pazara giren Kia Niro hibrit modeli 85 adet satıldı ve en çok satılan ikinci model oldu. Toyota’nın Auris hibrit modeli de 79 adetlik satışla en çok satılan üçüncü hibrit model olarak listede yer aldı.

TEHAD Kurucusu Berkan Bayram satışlara ilişkin değerlendirmesinde, ülkedeki otomobil kullanıcılarının hibrit modellere gösterdiği ilginin süreklilik kazandığını ifade etti.

 


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 11:58
  1. Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Platformu
  2. TEHAD
  3. Toyota C-HR
  4. Kia Niro
  5. Toyota Auris
  6. TEHAD Kurucusu Berkan Bayram

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Artvin'de korku dolu anlar! Boğa aralarına daldı
    1. Artvin'de korku dolu anlar! Boğa..
    2. İlk cumhurbaşkanı adaylık başvurusu..
    3. KİPTAŞ’ın ucuz ev hamlesi sürecek
    4. Kamalak’tan polise suç duyurusu
    5. Elon Musk'a ağır darbe! Görevden..
    6. Nevşin Mengü algı yapmaya çalıştı,..
    7. ABD Suriye’de kaybetti! Dengesi fena..
    8. Emniyet açıkladı: Çok sayıda gözaltı var
    9. 12 milyon konut sahibi heyecanlı! İmar..
    10. Takımda kalıyor mu? Fenerbahçe'den..
    11. Bekir Coşkun'dan skandal 1 Mayıs..
    12. Çavuşoğlu'ndan kritik Suriye görüşmesi
    13. Bülent Arınç seçim tahminini açıkladı
    14. MÜSİAD’ın SAMEKSİ 0.9 artışla 53.7’ye..
    15. Babet ayakkabı giyenler dikkat!
    16. IKEA Kartal mağazası 4 Mayıs’ta açılıyor
    17. Seçim öncesi Gülen’in gözden kaçan..
    18. Kılıçdaroğlu'ndan adaylık açıklaması:..
    19. Isparta'da şenliği fırsat bilen..
    20. Düğünde feci cinayet! Damadı kalbinden..
    İran Devrim Muhafızları'nın bulunduğu tugaya saldırı: 38 ölü 57 yaralı!
    İran Devrim Muhafızları'nın bulunduğu tugaya saldırı: 38 ölü 57 yaralı!
    Türkiye'nin büyük kozu! Batı artık iki kez düşünecek
    Türkiye'nin büyük kozu! Batı artık iki kez düşünecek
    CHP adayı belli oldu! Erdoğan mutluluktan çıldıracak
    CHP adayı belli oldu! Erdoğan mutluluktan çıldıracak
    Büyük indirim! Depolar 25 TL ucuza dolacak
    Büyük indirim! Depolar 25 TL ucuza dolacak
    Özbekistan Cumhurbaşkanı'ndan tarihi itiraf: Size çok yanlış yaptık
    Özbekistan Cumhurbaşkanı'ndan tarihi itiraf: Size çok yanlış yaptık

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Skandal sözler! "Utanıyorum... Ülke batsa umurumda değil"
    Skandal sözler! "Utanıyorum... Ülke batsa umurumda değil"
    Devlet Bahçeli'nin mutlu günü! 11. cisini satın aldı
    Devlet Bahçeli'nin mutlu günü! 11. cisini satın aldı