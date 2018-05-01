Türkiye’de hibrit araç satışı hızla artıyor

Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Platformu’nun (TEHAD) ocak-mart verilerine göre, yüzde 100 elektrikli 48 adet araç satıldı. Aynı dönemde hibrit araç satışı bin 247 adede ulaştı. Söz konusu rakam, geçen yılın aynı döneminde 563 adet seviyesindeydi. Hibrit otomotiv pazarında en fazla ilgiyi, geçen yıl da olduğu gibi Toyota C-HR modeli görürken, bu modelde 3 ayda 920 otomobil satışı gerçekleşti.

Bu dönemde, geçen yıl pazara giren Kia Niro hibrit modeli 85 adet satıldı ve en çok satılan ikinci model oldu. Toyota’nın Auris hibrit modeli de 79 adetlik satışla en çok satılan üçüncü hibrit model olarak listede yer aldı.

TEHAD Kurucusu Berkan Bayram satışlara ilişkin değerlendirmesinde, ülkedeki otomobil kullanıcılarının hibrit modellere gösterdiği ilginin süreklilik kazandığını ifade etti.