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19 yıllık ‘mumya ceset’in altından alkol çıktı: Boğazını ve bacaklarını kesip dondurucuyla gömmüşler!

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19 yıllık ‘mumya ceset’in altından alkol çıktı: Boğazını ve bacaklarını kesip dondurucuyla gömmüşler!

Mersin’de 2007 yılında bir evin avlusunda, etrafı tuğlalarla örülüp üzeri betonla kapatılmış dondurucunun içerisinde bulunan Bahaddin Sefer cinayetine ilişkin 19 yıllık sır, şüphelilerin itiraflarıyla aydınlatıldı. Sefer’in birlikte alkol aldığı 3 kişi tarafından başına demirle vurulup boğazı kesildiği, dondurucuya sığmayan bacaklarının da kesilmesinin ardından dondurucuyla betona gömüldüğü ortaya çıktı.

#1
Foto - 19 yıllık ‘mumya ceset’in altından alkol çıktı: Boğazını ve bacaklarını kesip dondurucuyla gömmüşler!

Mersin’de 2007 yılında bir evin avlusunda, etrafı tuğlalarla örülüp üzeri betonla kapatılmış dondurucunun içerisinde bulunan Bahaddin Sefer cinayetine ilişkin 19 yıllık sır, şüphelilerin itiraflarıyla aydınlatıldı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının yeniden açtığı faili meçhul dosya kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin ifadelerinde, Sefer’in birlikte alkol aldığı 3 arkadaşı tarafından başına demir çubukla vurulup boğazının kesilerek öldürüldüğü, cesedinin dondurucuya sığmaması üzerine bacaklarının kesildiği ortaya çıktı. Cinayetin ardından maktulün altın ve parasını paylaşan şüphelilerin, olayı ’namus meselesi’ gerekçesiyle işlediklerini öne sürdükleri öğrenildi. Mersin’de 1 Ağustos 2007 tarihinde Akdeniz ilçesi Bahçe Mahallesi 4537 Sokak’ta bulunan müstakil evin avlusunda, etrafı tuğlalarla örülerek üzeri betonla sıvanmış yapının içerisinde bir dondurucu bulunmuştu. Yan yatırılmış haldeki buzdolabı açıldığında kilime sarılı erkek cesediyle karşılaşılmış, yapılan incelemelerde cesedin 49 yaşındaki Bahaddin Sefer’e ait olduğu belirlenmişti. Başında kırık ve boynunda kesici alet yaralanması tespit edilen Sefer’in ölümünün ardından dosya faili meçhul olarak kalmıştı.

#2
Foto - 19 yıllık ‘mumya ceset’in altından alkol çıktı: Boğazını ve bacaklarını kesip dondurucuyla gömmüşler!

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmasına yönelik başlattığı çalışmaların ardından Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yeniden ele alınan dosya kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. ’Tasarlayarak ve canavarca hisle kasten öldürme’ suçu kapsamında yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda 30 Ekim sabahı Mersin merkezli Batman, İzmir, Aydın, Yozgat ve Sivas’ta belirlenen 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Hikmet Ş., Hadi Y., Ahmet İ., Bektaş Ş., Özlem Ş. ve Ayşe E. gözaltına alındı.

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Foto - 19 yıllık ‘mumya ceset’in altından alkol çıktı: Boğazını ve bacaklarını kesip dondurucuyla gömmüşler!

Buzdolabına sağmayınca cesedin bacaklarını kesmişler Soruşturma dosyasına giren şüpheli ifadeleri, cinayetin nasıl işlendiğine ilişkin ayrıntıları ortaya çıkardı. İfadelere göre olay gecesi saat 23.00 sıralarında Bahaddin Sefer, Hikmet Ş., Süleyman K. ve Hadi Y. maktulün evinde birlikte alkol aldı. Bu sırada Süleyman K., Sefer’in arkasından yaklaşarak başına demir çubukla vurdu. Yere düşen Sefer’in üzerine Süleyman K. ve Hadi Y. çullanırken, sıvacılık yapan Hikmet Ş. de elindeki bıçakla maktulün boğazını kesti. Sefer’in hayatını kaybettiğini anlayan şüpheliler, cesedi kilime sararak evdeki buzdolabının kapağını söktü. Dondurucuyu yan yatırarak cesedi içine yerleştirmeye çalışan şüpheliler, maktulün iri yapılı olması nedeniyle başarılı olamayınca bacaklarını kesti. Cesedi bu şekilde dondurucuya yerleştirdikleri belirtildi.

#4
Foto - 19 yıllık ‘mumya ceset’in altından alkol çıktı: Boğazını ve bacaklarını kesip dondurucuyla gömmüşler!

Avluya gömdükleri buzdolabını sedir gibi göstermişler Cinayetin izlerini ortadan kaldırmak isteyen şüphelilerin, dondurucuyu evin avlusuna taşıdığı, içerisine beton dökerek çevresini tuğlalarla ördüğü ve üzerini sıvayarak oturulabilecek sedir görünümü verdiği belirlendi. Hikmet Ş. ve Süleyman K.’nin inşaat malzemelerini Alsancak Mahallesi’ndeki açık bir depodan temin ettiği, sökülen buzdolabı kapağının ise Süleyman K. tarafından ticari taksiyle Yumuktepe Deresi’ne atıldığı ifade edildi. Şüphelilerin cinayetin ardından Bahaddin Sefer’e ait altın, para ve ruhsatsız silahı aralarında paylaştıkları da soruşturma dosyasına yansıdı. Mahalle sakinlerinin Sefer’i sorması üzerine Süleyman K.’nin, "Bahaddin İzmir’e gitti, kimseyle görüşmek istemiyor. Eşyaları da borç para alarak ben satın aldım" şeklinde açıklama yaptığı, avludaki taze beton sorulduğunda ise "Üzerine çiçek koymak için Bahaddin ile birlikte yaptık" dediği öğrenildi.

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Foto - 19 yıllık ‘mumya ceset’in altından alkol çıktı: Boğazını ve bacaklarını kesip dondurucuyla gömmüşler!

"Geberttik gitti, kurtulduk şerefsizden" Soruşturma dosyasındaki en dikkat çekici ifadelerden biri de Bektaş Ş.’nin itiraf niteliğindeki anlatımları oldu. Bektaş Ş., operasyondan yaklaşık 7-8 ay önce Mersin Adliyesi yakınlarında, MESKİ karşısındaki parkta babası Hikmet Ş. ve Ahmet İ. ile içki içerken Bahaddin Sefer’in nasıl öldürüldüğünü sorduğunu anlattı. Bu soru üzerine Ahmet İ.’nin, "Milletin karısına, kızına sarkıntılık yaptı, o şerefsiz ölümü hak etmişti, geberttik gitti, kurtulduk şerefsizden" dediğini aktaran Bektaş Ş., babası Hikmet Ş.’nin de bu sözleri onaylayarak, "Geberttik gitti, kurtulduk şerefsizden" diye bağırdığını öne sürdü. Hikmet Ş.’nin ayrıca, "Milletin karısına kızına yan gözle baktığı için, tamam artık kapatın bu konuyu" diyerek kendisini azarladığını ifade etti. Ahmet İ. ise parkta gerçekleşen alkol buluşmasını doğrularken, "geberttik" sözünü kendisinin söylemediğini, bu ifadelerin Hikmet Ş. tarafından dile getirildiğini iddia etti. Ayşe E. de eski eşi Hikmet Ş.’nin cinayetin ardından eve gelerek, "Bu şerefsiz Bahaddin’in işini bitirdim, onu öldürdüm, burada artık duramam. Sen de bunu birilerine anlatırsan seni de keser doğrar öldürürüm" diyerek kendisini tehdit ettiğini ileri sürdü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüphelinin adliyeye sevk edilmesi beklenirken, olayla ilgili soruşturmanın Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdüğü bildirildi.

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