  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
YP Lideri Millî irade hırsızının önde gideni Sarıgül 350 bin dolar vermiş! CHP zihniyetinde rüşvet adetten İBB’nin arızalanan araçlarına bir yenisi eklendi! Beşiktaş’ta yolcuların metrobüs çilesi! “Eğlence” maskesiyle kimlik çöküşü yaşanıyor Adalet Bakanı Gürlek duyurdu! Tarihi geçmiş kanser ilacı satan şebekeye operasyon: Çok sayıda gözaltı var Nedim Şener’den Mustafa Sarıgül için çok ağır sözler: “Kara para, yolsuzluk, sapıklık” Rusya Türkiye'ye kötü haberi verdi: Arap ülkesine gidiyorlar CHP’nin mahzenindeki küp patladı! “Bizim Epstein ikiye katladı” İdris Günaydın yazdı Ali Karahasanoğlu’ndan dikkat çeken çıkış: “Reis gerçekten yalnız mı?” Cumhurbaşkanı Erdoğan Seul’e ulaştı! Kritik temaslar yarın başlıyor
Sağlık 85 yaşındaki hastaya başarılı operasyon! Aort anevrizması anestezisiz onarıldı
Sağlık

85 yaşındaki hastaya başarılı operasyon! Aort anevrizması anestezisiz onarıldı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

Zonguldak’ Ereğli'de 85 yaşındaki bir hastanın aort damarındaki genişleme genel anestezi uygulanmadan kasık damarlarından ilerletilen özel bir stent greft sistemiyle tedavi edildi.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ali Kemal Gür ve ekibi, 85 yaşındaki hastaya Endovasküler Aort Onarımı (EVAR) işlemi uyguladı. Hastaneden yapılan açıklamaya göre, anestezi verilmeden gerçekleştirilen müdahalede kasık damarlarından ilerletilen özel bir stent greft sistemiyle aort anevrizması onarıldı.

 

Açık cerrahiye alternatif olarak uygulanan EVAR yöntemi sayesinde hastanın aort damarına büyük cerrahi kesiler yapılmadan müdahale edildi. Operasyonun ardından hastanın genel sağlık durumunun iyi olduğu ve takip sürecinin devam ettiği bildirildi.

 

Doç. Dr. Ali Kemal Gür, EVAR yönteminin uygun hastalarda daha küçük girişim alanlarıyla uygulanabildiğini, tedavi kararının hastanın damar yapısı ve genel sağlık durumu değerlendirilerek verildiğini söyledi.

Dünya sağlığının kalbi Türkiye’de atacak! Türk tıp dünyası İstanbul’da buluşuyor
Dünya sağlığının kalbi Türkiye’de atacak! Türk tıp dünyası İstanbul’da buluşuyor

Sağlık

Dünya sağlığının kalbi Türkiye’de atacak! Türk tıp dünyası İstanbul’da buluşuyor

Bir yanda açlık, diğer yanda aşırı tüketim! 673 milyon insan aç 1 milyar insan obez!
Bir yanda açlık, diğer yanda aşırı tüketim! 673 milyon insan aç 1 milyar insan obez!

Sağlık

Bir yanda açlık, diğer yanda aşırı tüketim! 673 milyon insan aç 1 milyar insan obez!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23