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Seyahat Türkiye’de Görmeniz Gereken Müzeler
Seyahat

Türkiye’de Görmeniz Gereken Müzeler

Son yıllarda ülkemizde yaygınlaşmaya başlayan konsept müzeler, müze ziyaretlerini sıkıcı bulan kişileri dahi kendine çekerek geleneksel müzecilik algısını değiştiriyor. Türkiye’de sıklıkla rastlanan bu yenilikçi müzeler, üç boyutlu olması ile gerçeklik hissi yaratarak ziyaretçilere farklı deneyimler sunuyor, onların keyifli bir müze ziyareti geçirmelerini sağlıyor.

Yeniakit Publisher
2021-03-01 15:31:00 -
Türkiye’de Görmeniz Gereken Müzeler

Şimdi sizleri Türkiye’de mutlaka görmeniz gereken yaratıcı müzelere götüreceğiz. Bu müzeleri seçerken ulaşımınızın kolay olmasını da göz önünde bulundurduk. Kendi aracınızla, otobüsle veya uçakla yaratıcı müzeleri görmeye gidebilirsiniz. Ayrıca erkenden alacağınız veya erkenden rezervasyon yaptıracağınız uçak bileti ile en ucuz uçak biletine sahip olun. Seyahatlerde, gezilerde bütçenizi düşünmelisiniz.

Tekkeköy Mağaraları Arkeoloji Vadisi Müze Evi- Tekkeköy/ Samsun

Tekkeköy Mağaraları Arkeoloji Vadisi Müze Evi, Türkiye’nin ilk imitasyon müzesidir. Müze bölgedeki tescilli üç Rum evinden birini restore edilmesiyle oluşturulmuştur. 2014 yılında açılan müzede;Eski Taş Çağı, Orta Taş Çağı, Hitit, Frigler gibi farklı zamana ve medeniyetlere ait kalıntılar, savaş aletleri, heykeller sergilenmektedir.

Samsun Çarşamba Havalimanı’na oldukça yakın mesafede bulunan Tekkeköy Mağaraları Arkeoloji Vadisi Müze Evi’ne hava yoluyla ulaşım sağlayabilirsiniz. Tek yapmanız gereken Samsun uçak bileti almak. Alacağınız uçak bileti ile size farklı deneyimler yaşatacak müzeye gitmek için ilk adımı atabilirsiniz.
Tekkeköy Mağaraları Arkeoloji Vadisi Müze Evi, hafta içi hafta sonu fark etmeksizin yılın her günü açıktır. Yaz sezonunda 08.00 ile 19.00 saatleri arasında ziyarete açıkken kış döneminde 08.00 ile 17.00 saatleri arasında ziyarete açıktır.

Tekkeköy Mağaraları Arkeoloji Vadisi Müze Evi’ne giriş ücreti bulunmamaktadır, ücretsizdir.

Turkcell Diyalog Müzesi- Şişli/ İstanbul

Turkcell Diyalog Müzesi, İstanbul Gayrettepe Metro İstasyonu’nda hizmet vermektedir. Müzeye ziyaretçilerine görme ve işitme engelli kişilerin dünyalarını deneyimlemesine ve onları daha iyi anlamasına olanak sağlıyor. Müzede çalışan görme engelli, işitme engelli bireylerin yönlendirmeleriyle karanlıkta diyalog ve sessiz diyalog deneyimleri yaşanıyor. Böyle sıra dışı bir deneyim için 60 dakikanızı ayırarak hayatınızın en iyi deneyimini yaşayabilirsiniz.
Turkcell Diyalog Müzesi hafta içi ve cumartesi günleri 10.00 ile 19.30 saatleri arasında hizmet verirken Pazar günleri 12.00 ile 19.30 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Turkcell Diyalog Müzesi giriş ücreti tam 33 TL, öğrenci 24 TL’dir. Müzede Müze Kart geçerli değildir.

Adana Sinema Müzesi- Seyhan/ Adana

Eski Adana evlerinden birinin Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilerek ziyarete açılan Adana Sinema Müzesi, Adana’nın sinema kültürüne ve tarihine ışık tutmaktadır. Müzede sinema sektörüne yıllarına vermiş Adanalıların sinemaya ait objeleri sergilenmektedir. Müzenin içerisinde Yılmaz Güney Odası, Altın Koza Odası sinema sektörü için önemli kişi ve nesnelerin bölümleri bulunmaktadır. Adana Sinema Müzesi’nin ikinci katında ise Sinema Kütüphanesi vardır. Sinema Kütüphanesi zengin içeriğiyle sinema tutkunları için harika bir yerdir.

Adana Sinema Müzesi; yılın her günü, hafta içi veya hafta sonu fark etmeksizin, açıktır. 08.00 ile 17.00 saatleri arasında müze ziyaretinizi gerçekleştirebilirsiniz.
Müzeye giriş ücretsizdir.

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