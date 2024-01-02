Türkiye'de fırsat kovaladılar! Yabancı yatırımcı bu sektöre koştu

2023 yılında Türkiye pazarında, 403 işlemle 8 milyar ABD doları civarında toplam birleşme ve satın alma işlem hacmi gerçekleşti. Bu veriler, işlem hacmi ve işlem sayısı açısından sırasıyla yüzde 30 ve yüzde 3'lük düşüşe işaret ediyor. Buna karşın, Türk şirketleri 2023 yılında halka arz yoluyla yaklaşık 3,3 milyar ABD doları fon oluşturdu.

Zorlu koşullara rağmen...

Deloitte Türkiye’nin açıkladığı 2023 - Birleşme ve Satın Alma İşlemleri Raporu’na göre, artan borçlanma maliyetleri, yüksek enflasyon ve jeopolitik gerginlikler gibi zorlu koşullar altında, birleşme ve satın alma işlem hacminde ve işlem sayısında düşüş yaşandı.

Yabancılarda durum

Pandemi sonrası 2021'de yaklaşık 4,7 trilyon ABD dolarına ulaşan küresel birleşme ve satın alma piyasası, 2023'te üst üste ikinci kez daralmaya devam etti.Türkiye’de ise son 3 yıldır istikrarlı bir ivme kazanan birleşme ve satın alma piyasası 2022 yılında gerçekleşen 11,5 milyar dolardan 8 milyar dolara geriledi. Toplam işlem hacminde yaşanan yüzde 30 küçülmeye rağmen yabancı yatırımcılar 96 adet işlem ve 5,2 milyar ABD dolarlık hacimle geçmiş yıllara benzer seviyede bir ilgiyi korudular.

Yabancı ilgisi piyasayı ayakta tuttu

Rapora göre, yabancı yatırımcıların ilgisi ve orta ölçekli işlemler pazarındaki hareketlilik, birleşme ve satın almalar piyasasını zor bir yılda ayakta tuttu. Yabancı yatırımcıların toplam işlem hacmine katkısı yüzde 65 gibi yüksek bir seviyede gerçekleşirken, işlem hacmi 5,2 milyar dolara ulaştı. Türk yatırımcıların işlem hacmi bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 50 oranında azaldı. Satın alma süreçlerinde oldukça temkinli davranan finansal yatırımcılar 22 adet başarılı çıkış işlemi gerçekleştirdi.

Yabancı yatırımcılarda en büyük pay Avrupa’dan

Avrupalı yatırımcıların Türkiye'ye yönelik yatırımları 2,5 milyar ABD doları seviyesine ulaştı. Avrupa Bölgesi'nden gelen yatırımcılar yabancı işlemlerinin yüzde 55'ini oluşturdu. Avrupalı yatırımcıların yabancı yatırımcı işlemleri içindeki payı artarak yüzde 48'e yükseldi (2022'de yüzde 41).

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Enerji, sanayi ve teknoloji ön plandaydı

2023 yılında yatırımcıların ilgisini çeken sektörlerde geçmiş yıllara benzer şekilde teknoloji sektörü sayıca sıralamada öne çıktı. 85 işlem ile lider olan teknoloji sektörünü internet ve mobil hizmetler (38), finansal hizmetler (38), enerji (31), oyun (30), imalat (28) ve sağlık (26) sektörleri izledi. Enerji sektörü, 31 işlem ve 570 milyon ABD doları (açıklanan değer) işlem değeriyle ilk sırada yer aldı. Fosil yakıt bazlı petrol ve doğalgaz dağıtım alanında en büyük iki enerji işlemi (bp ve Aytemiz) dışında, giderek daha fazla yatırımcı enerji dönüşümü teması altında birleşme ve satın almalara yöneldi.