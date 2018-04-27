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Türkiye'de en fazla ölüme neden olan hastalıklar

Türkiye'de geçen yıl ölümlerin yüzde 39,7'sinin dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklandığı belirlendi.

27 Nisan 2018 Cuma 10:51
Türkiye'de en fazla ölüme neden olan hastalıklar

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılına ilişkin ölüm nedeni istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye'de geçen yıl dolaşım sistemi kaynaklı 165 bin 323 ölüm gerçekleşti.

ÖLÜME EN FAZLA KALP YOL AÇTI
Ölüm nedenleri incelediğinde en fazla yüzde 39,7 ile dolaşım sistemi hastalıkları, yüzde 19,6 ile iyi ve kötü huylu tümörler dikkati çekti. Bunları sırasıyla yüzde 12 ile solunum sistemi, yüzde 4,9 ile sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları, yüzde 4,8 ile endokrin, beslenme ve metabolizmayla ilgili hastalıklar ve yüzde 4,5 ile dışsal yaralanma nedenleri ve zehirlenmeler izledi.

Dolaşım sistemi kaynaklı ölümlerin yüzde 39,7'si iskemik kalp hastalığı, yüzde 22,9'u ise serebro-vasküler hastalıklardan kaynaklandı. Dolaşım sistemi hastalıkların en çok 55 bin 284 kişiyle 75-84 yaş grubunda, iyi ve kötü huylu tümörlerin ise en fazla 22 bin 982 kişiyle 65-74 yaş grubunda olduğu görüldü.

 

Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 10:51
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