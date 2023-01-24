Türkiye'de dev rezerv! 3.5 milyon onsluk altın varlığı tespit edilen müthiş altın madeni Cumhurbaşkanı'nı bekliyor

Bilecik'te geçtiğimiz yıllarda keşfedilen dev altın madeni için nefesler tutuldurken gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geleceği Cuma gününe çevrildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cuma günü ilk külçe altını dökmesi bekleniyor.

Erdoğan'ın ilk altın külçesini dökeceği maden sahasında çalışmalar hummalı şekilde devam ediyor. Bilecik'in Söğüt ilçesinde Gübretaş'a ait maden sahasında 3.5 milyon onsluk altın varlığı 2020'nin son çeyreğinde tespit edilmişti. Tarım Kredi Kooperatifi iştiraklerinden Gübretaş'a ait maden sahasında. 109 ton altın rezervi söz konusu olurken, yaklaşık 6.5 milyar dolar değerinde. 2 yıl madenin çıkarılması için hazır hale getirilmesi için çalışmalar yürütülürken, o çalışmalar tamamlandı. Cuma günü madenin açılışı gerçekleştirilirken, açılışa katılacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilk altın külçesini dökecek. İlk etapta yüzde 82'lik çıkarılmaya hazır olan rezervde, ilk etapta 1 milyon 252 bin ton altın çıkarılacak.

Türkiye'ye sağlayacağı avantaj

Türkiye'deki altının yüze 15'inin buradan sağlanacakTüm maden sahası işletilmeye başlandığında bu rakam 6-7 ton civarına çıkacağı belirtilirken, Türkiye'deki altının yüze 15'inin buradan sağlanacağı öğrenildi.

Milliyet'e Ekonomist Hikmet Baydar merak edilenleri cevapladı.

"Global ekonomilerde ters dolarizasyondan dolayı altına giriş var. Altının şöyle bir özelliği var parasal sistemde altın rezervi fazla olan ülke parası daha güvenilir oluyor.

'İTHALATTA ÖNEMLİ BİR AÇIĞI KAPATIR'

Altınla beraber dolar riske alınmıyor. Dolayısıyla böyle çıkacak olan bir altın ithalatta önemli bir açığı kapatır. Çünkü bizim cari açığımızın ana konularında birisi enerji ve altındır.

Mal ticaretinde Türkiye cari fazla veriyor. Karşılama oranı yüzde 100'ün üzerindedir. Şu an cari açık yüksek gibi söylemlerin arkasındaki sebep enerji ve altın olduğu için altında böyle bir üretimin olması bu konudaki açığı azaltmaya ciddi fayda sağlayacaktır.

'CARİ FAZLA POTANSİYELİ ORTAYA ÇIKTI'

Mart ayında sisteme kazandırılacak doğal gaz ve Gabar Dağı'nda bulunan petrol ile bu altın rezervini dikkate aldığınızda Türkiye cari fazlaya doğru gitmeye başlayacak. Böyle bir potansiyel ortaya çıkmış durumdadır.

ALTIN MADENİ TÜRKİYE'DE ÜRETİLEN ALTININ YÜZDE 15'İNİ KARŞILAYACAK

Yüzde 15 oranı iyi artı bir de üretimin külçe altın olması önemli. Biz külçe altını ithal ediyoruz bunun yanında altının üretiyor olması bile bir enerji gibi cari açığı direkt kapatan bir unsurdur. Bu yüzden de şu anda doğa gazın sisteme kazandıracağı fayda ne ise altının sisteme kazandıracağı fayda odur. Kaldı ki altın istendiği zaman katma değeri yüksek ürüne çevrilebiliyor. Türkiye bu konuda çok iyi. Gram altın ve sarrafiye tarzı değil de bilezik ve küpe tarzı ürünlerde altın işlendiği taktirde katma değeri yüksek bir ürün olarak ihraç edilebilir bir hale geliyor. Bunun da Türkiye'ye ciddi bir ekonomik faydası vardır." dedi.